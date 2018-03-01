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CHP ortak aday iddiasını reddetti: İttifak değil seçim güvenliği komisyonu

"Hedefimiz güç birliği"

01 Mart 2018 21:17

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, düzenlediği basın toplantısındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürerek, ‘seçim ittifakı değil, seçim güvenliği komisyonu’ oluşturduklarını söyledi. Özkoç, ilk turda ortak aday çıkarma önerisini getirecekleri iddiasını da reddetti.

CHP'li Özkoç, bugün düzenlediği basın toplantısındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "basın toplantısında da belirtildiği şekliyle Partimiz ; bir “ittifak komisyonu” değil; “seçim güvenliği” konusunda siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet oluşturmuştur" dedi.

'CHP’den tek aday önerisi'  yorumlarına açıklık getirmek istediğini belirten Özkoç " Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göstereceğimiz adayla ilgili ilkeleri ortaya koyduk" diye konuştu.

"Basın toplantısında da belirttiğim üzere, biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Parlamento’ya yetkilerini geri verecek, ülkeyi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen tek adam rejiminden çıkartacak, kutuplaşma yerine huzuru sağlayacak bir adayı, olabildiğince geniş bir mutabakatla milletimizin önüne çıkarmaktır. Beklentimiz de adayımızın; milletin takdirini kazanmasıdır" diyen Özkoç, "Diğer partilerin nasıl bir yol izleyeceği, adaylarını nasıl belirleyecekleri de kendi takdirlerindedir" dedi. 

Hedefimiz güç birliği

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, hedeflerinin güç birliği olduğunu söyleyen Özkoç, konuşmasını şöyle devam etti:

"Hedefimiz;  ortaya koyduğumuz ilkeleri benimseyen, ülkeyi laik, demokratik, hukuk devleti çizgisine taşıyacak bir güç birliğini sağlamaktır. Olası ikinci turda da bu güç birliğinin başarıya ulaşmasıdır.

Bu noktada; sadece siyasi partilerle değil, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikalar gibi tüm toplumsal bileşenlerle ortak hedefi yakalama gayretinde olacağız.

Ayrıca; basın toplantısında da belirtildiği şekliyle Partimiz ; bir “ittifak komisyonu” değil; “seçim güvenliği” konusunda siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet oluşturmuştur.

Meclis alt komisyonunda görüşülen ittifak yasa teklifindeki seçim güvenliğini zedeleyen hususlar ile seçim güvenliğinin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve çalışma yapmak amacıyla kurulan heyette; Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık , Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer almaktadır."

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