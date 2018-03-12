CHP: Örgüt içi meseleleri tartışma defterini kapattık; artık tek hedef iktidar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, tüzük kurultayının tamamlanmasıyla CHP’nin örgüt içi meseleleri tartışma defterini kapattığını belirterek, “Bundan sonra artık kimse örgüt içini tartışmayacak. Bundan sonra hep beraber hedef iktidar. Yerel yönetimlerde, genelde Türkiye’de iktidar. Bu hedefe de güçlenen örgütlerimizle ve halkla beraber ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, dün parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, sona eren kurultayda mevcut tüzüğün tamamen yenilendiğini kaydetti. Tezcan, “Partinin birikimini ifade eden tüzüğümüz yeni bir dille, kendi içindeki çelişkiler ortadan kaldırılarak yeniden kaleme alındı” dedi. Yeni tüzükle birlikte CHP’nin 2019 hedeflerine yöneleceğini kaydeden Tezcan, “Tüzük kurultayını tamamlayarak örgüt içi yapısal tartışmalar sürecini bitirdik. Artık partinin örgüt içine dönük yapacağı hiçbir tartışma kalmadı” diye konuştu. Tezcan, CHP’nin artık geleceğe bakacağını söyledi ve “2019 yılında biri genel, diğeri yerel seçim olmak üzere iki büyük seçim var. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı ve TBMM sandığı olacak. Yani üç önemli seçim gerçekleştireceğiz. Örgütümüz bu duruma hazır” ifadelerini kullandı.

Demokratik tüzük

Yeni tüzükle çok önemli değişiklikler yapıldığını dile getiren Bülent Tezcan, kurultayda teklif edilen 4. maddede üyenin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir teklif bulunduğunu kaydetti. Söz konusu maddenin kurultay üyeleri tarafından kabul edilmediğini belirten Tezcan, “Türkiye’de pek de alışık olunmayan bir demokratik tüzük yapma sürecinin kamuoyuna deklaresi oldu. Her getirileni kurultay kabul eder anlayışının doğru olmadığı ortaya çıktı. Bundan hiçbir rahatsızlığımız olmadı” diye konuştu.

"Önseçimler korundu"

Genel başkan adayı olabilmek için gereken imza sayısının yüzde 5’e indirildiğini söyleyen Tezcan, böylece yarışın engellenmeyeceğini, genel başkanlık yarışının olmasını kolaylaştıracak bir adım atıldığını ifade etti. Tezcan, parti meclisi adaylığı için en az 10 kurultay delegesinin imzasının aranacağını da belirterek, kurultayda önseçimlerle ilgili düzenlemelerin aynen korunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklamasından biri ya da birkaçıyla yapılabileceğine ilişkin düzenlemenin yapıldığını söyleyen Tezcan, Parti Meclisi’nin karar vermesi durumunda bütün seçmenlerle adayın belirlenebileceğini ifade etti.

"AKP yobaz kültürünü güçlendirdi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Din adına ahkam kesenler FETÖ ve DEAŞ gibidir” açıklamasının anımsatılması üzerine Tezcan, AKP döneminde yobaz kültürün güçlenmesi için bütün imkânların verildiğini belirterek, “Bunlar toplumun kafasını bulandırmasına zemin yarattılar. Bu yobaz kültürün iktidar desteğiyle topluma yerleşmesinin önünü açtılar” dedi. AKP’nin de artık bundan rahatsız olmaya başladığını söyleyen Tezcan, “Kafasında fes, aklının içinde delilikten başka bir şey olmayanları hastanede ziyaret etmek yerine umarız aklı ön plana çıkarırlar” diye konuştu