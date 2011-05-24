-CHP ÖNÜNDE "AİLECE" EYLEM ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Ankara'nın Yenimahalle Belediyesince, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uygulanan ''Kentsel Dönüşüm'' projesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren bir aile, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı. Eşi ve iki çocuğu ile öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi önüne gelen Necip Şahin, CHP'li belediye tarafından, kendi evinin de bulunduğu 300 dönümlük alanın kentsel dönüşüm projesi kapsamına alındığını söyledi. Projenin uygulanacağı bölgede 120 civarında ailenin yaşadığını ifade eden Şahin, mağdur edildiklerini savundu. Oturdukları evlerin gecekondu olduğunu; proje kapsamında yapılacak konutlardan almak istediklerini belirten Şahin, ''Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile görüştük. Bizden bu konutlar için 100 bin liranın üzerinde para istiyorlar. Buralarda yaşayan aileler bu parayı veremez. Biz ödeyebileceğimiz bir rakamda uzlaşmak istiyoruz'' diye konuştu. Genel merkez önüne yumurta attığı da gözlenen Şahin, uzlaşma sağlanana kadar eylemlerinin süreceğini bildirdi. Aile, bir süre CHP Genel Merkezi önünde bekledikten sonra buradan ayrıldı.