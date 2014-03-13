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Politika

CHP, olağanüstü toplantı için 132 imzayla TBMM’ye başvurdu

CHP, dÖrt eski bakan hakkındaki fezlekelerin okuması için Meclis'in olağan üstü toplanması talebiyle TBMM'ye başvurdu

13 Mart 2014 22:25

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Meclis’in 18 Mart günü olağanüstü toplanarak dört eski bakanla ilgili yolsuzluk ve rüşvet dosyalarının görüşülmesi, Genel Görüşme açılmasına yönelik başvuruyu TBMM Başkanlığı’na yaptıklarını açıkladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in fezlekeleri okutmamak, özetini okutmak ya da milletvekili incelemesine açmamak gibi bir takdir yetkisi olmadığını söyleyen Hamzaçebi, “Fezlekeleri okumamak, milletvekili bilgisine açmamak Anayasal bir suçtur. Bunu yapan Meclis Başkanı meşruiyetini yitirir. Tartışmalı hale gelir” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Anayasa’nın 98. Maddesinin çok açık olduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, “ Meclis soruşturması milletvekilinin denetim yolundan biridir. Fezlekeyi okumamak ya da eklerini milletvekilinin bilgisine sunmamak denetim hakkının engellenmesidir. Savcılığın yapacağı soruşturmayı TBMM yapacaktır. Onun sonucuna göre, konu Yüce Divan’a gidecek ya da gitmeyecek. Soruşturmanın gizliliği dosyaların milletvekillerinden saklanması değildir”.

Hamzaçebi, dosyaların incelemeye açılmaması gerekçesinin altında suçların gözden kaçırılması olduğunu vurguladı ve incelemenin sadece soruşturma komisyonu üyeleriyle sınırlı tutulacağı yönündeki iddialara da, “ Genel kurulun iradesini ipotek altına almak demektir. Bunları gizleyeceğiz kendimize göre soruşturma komisyonu kuracağız, kapatacağız demektir. Bu Genel Kurulun iradesini hiçe saymaktır”.

 

Kılıçdaroğlu gelecek

 

Hamzaçebi, TBMM Başkanlığı’na başvuruya 132 CHP’li milletvekilinin imza attığını. Genel Kurul için Bağımsızların bir bölümü ile görüştüklerini söyledi. Genel başkan Kılıçdaroğlu’nun seçim programını düzenleyerek görüşmelere geleceğini söyledi.

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