-CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - CHP'de cumartesi günü toplanacak 15. olağanüstü kurultay için hazırlıklar sürüyor. Kurultaya blok - çarşaf liste tartışması damgasını vuracak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Aralık'taki Bursa gezisinde açıkladığı, olağanüstü kurultay için son hazırlıklar yapılıyor. Kurultay nedeniyle Söğütözü'nde bulunan CHP Genel Merkezi CHP bayraklarıyla donatılırken, genel merkeze üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu ve ''Az kaldı şafak sökecek, halk iktidara gelecek'', ''Artık yeter, bu düzen değişecek. Halk iktidara gelecek'' yazılı afişler asıldı. Kongrenin gerçekleştirileceği Dünya Basketbol Şampiyonası'nın da yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu da kurultay için hazırlanıyor. Mavi beyaz renklerin hakim olacağı salonda konuşmaların yapılacağı platform oluşturulacak. Platformun çevresine iki adet büyük ekran yerleştirilecek. Tribünler delegeler ve konuklar için ayrılırken, salonun saha içinde basın mensupları için hazırlanacak. Salonun fuaye alanında ise yine gazetecilerin çalışabileceği yerler oluşturulacak. Öte yandan kenti çeşitli yerlerine kongre ile ilgili afişlerin de asılmaya başlandığı bildirildi. Cumartesi günü yapılacak kurultay için davetiyeler de gönderildi. Kurultay için siyasi parti liderlerine, sivil toplum kuruluşu ve yabancı misyon temsilcileri ile bazı sanatçılara davetiye gönderildi. Kurultaya yaklaşık 12 bin kişinin katılmasının beklendiği bildirildi. Kurultay salonunda, Kılıçdaroğlu'nun da hazırlığı sırasında stüdyoya girip katkı verdiği bazı parçalar çalınacak. -BLOK MU, ÇARŞAF MI?- Kurultay gündemi Parti Meclisi (PM) seçiminden oluşuyor. Gündemde PM seçiminin dışında, ''22.05.2010-03.11.2010 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin, Çalışma ve Hesap Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve aklanması'' maddesi de bulunuyor. Öte yandan, PM seçimine ''blok'' mu, yoksa ''çarşaf'' liste ile mi gidileceği yönündeki tartışmalar ise sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa gezisi sırasında, 18 Aralık'ta yapılacak olağanüstü kurultaya sunulacak Parti Meclisi listesini bizzat kendisinin hazırlayacağını belirterek, ''Mevcut tüzükle kurultaya gidiyoruz ama delegeler önerge verip kabul edilirse o zaman çarşaf liste olur'' demişti. Kılıçdaroğlu bu kararının ardından, eski genel başkan Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav ile TBMM'de bir görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası Baykal, ''Blok ayrıştırır, çarşaf birleştirir'', Sav ise ''Çarşaf listenin, örgütün daha sempatiyle karşılayacağı bir liste olacağını hep düşünmüşümdür'' değerlendirmesinde bulunmuştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi il başkanları ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 2010 cuma günü saat 11.00'de yapılacak il başkanları toplantısına başkanlık ederek, bir konuşma yapacak. -ÇARŞAF İÇİN 125 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR- CHP'nin cumartesi günü yapacağı olağanüstü kurultayında kayıtlı 1242 delege bulunuyor. Buna göre çarşaf liste önergesi vermek için 125 delegenin imzası gerekiyor. Ancak tüzük, çarşaf liste önergesinin kabulü için, toplam delege sayısının salt çoğunluğu şart koşuyor. Bu durumda, 623 delegenin, PM seçimlerinin çarşaf liste ile yapılmasına yönelik önergeye ''evet'' oyu kullanması gerekiyor.