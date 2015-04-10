CHP, Obama'yla birlikte çalışan ABD'li ünlü strateji grubunu seçti

CHP, seçim kampanyası için ABD’nin ünlü strateji grubu Benenson ile anlaştı. ABD’deki 2008 ve 2012 başkanlık yarışlarında Obama için çalışan şirket, Hillary Clinton’ın 2016 başkanlık kampanyasını da yönetecek.

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etti şimdi sıra kampanya çalışmalarına geldi. CHP, tarihinde ilk kez genel seçimler öncesi yürüteceği propaganda çalışmalarında bir strateji şirketiyle anlaştı.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama’nın 2008 ve 2012 başkanlık kampanyalarını yürüten, 2016 yarışı için Hillary Clinton’ın seçim stratejisinin başına geçen Amerikalı Benenson Strateji Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kapsamlı strateji raporları sunmaya başladı. Daha önce Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danilo Medina ve İngiltere eski Başbakanı Gordon Brown’un seçim kampanyalarını da idare eden şirket, ocak ayından beri yürüttüğü anket ve focus (odak) grup çalışmaları sonucu, CHP’nin genel seçimlerde halka sunacağı projelerin oluşmasını sağladı.

CHP’nin ilk stratejisti

CHP ve Benenson arasındaki ilk teması, Kasım 2013’te partinin ABD temsilcisi Yurter Özcan (33) kurdu. Aralık 2014’te şirket ortağı Pete Brodnitz, Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Benenson’la çalışmayı tercih etti ve böylece CHP, ilk kez seçimlerde bir strateji şirketiyle çalışma kararı almış oldu.

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