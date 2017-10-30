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Gündem

CHP, o dizinin yayından kaldırılmasını istedi

"Dizide kadına ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddet izletiliyor"

30 Ekim 2017 14:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, “Siyah Beyaz Aşk” isimli televizyon dizi filminin yayından kaldırılması için RTÜK’e başvuruda bulundu. Şiddeti özendiren ve kanıksatan bir dizi olduğunu ifade eden Biçer, "Dizi filmin yayınlanan ilk iki bölümünde kadına ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin izletilmekte olduğunu gördüm" dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP'li Tur Biçer'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Türk TV kanallarındaki dizilerin hemen hepsinde aynı şeyi görüyoruz; şiddet, baskı, aciz gösterilmek istenen kadınlar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere belli meslek gruplarına yönelik şiddet…

Dizide sağlık hizmeti sunmakla görevli kadın hekim, baskı ve şiddetle, kaçırılıp alıkonularak yasadışı bir ameliyat yapmaya zorlanıyor ve ölümle tehdit ediliyor. Dizideki erkek karakterin zorbalık olarak adlandırılabilecek eylemlerde bulunduğu, sağlık çalışanlarını silahla tehdit ettiği, yaşam haklarına kast ettiği, uyguladığı şiddet ile hekimin mesleki bağımsızlığını ve sağlık hizmeti sunumunun koşullarını ortadan kaldırdığı görülmektedir. 

Söz konusu dizi filmde, sağlık çalışanlarına ve kadına yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü ve cinayetleri medyanın bu şekilde meşrulaştırmaya ve normalleştirmeye çalışıldığına, sağlık çalışanlarının ve kadınların aciz durumda bırakılmak istendiğine seyirci olunmaktadır.

Bütün bu görüntüler, sağlık çalışanlarına ve kadına karşı giderek artan şiddeti özendiren, besleyen, teşvik eden, normalleştiren ve kanıksatan bir nitelik taşımaktadır. Aynı zamanda hekimlerin onur ve saygınlıklarını zedeleyici olan görüntüler içinde, toplumun hekimlere duyduğu güveni sarsıcı ögeler de bulunmaktadır."

Televizyon yayınlarının, şiddet kültürünün yeşertilmesinde ve yerleşmesinde önemli etkileri bulunduğunu belirten CHP Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, şunları kaydetti:

“Bu kültürün yarattığı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması, toplumu kuşatan şiddet politikalarına son verilmesi ve caydırıcı hukuk kurallarının kararlılıkla uygulanması ile mümkün olabilecektir."

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti özendirip, meşrulaştırdığı ve yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Kanal D hakkında gerekli işlemlerin yapılması istemiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu’na başvuran Biçer, "RTÜK’ün de ivedi şekilde söz konusu yayını katalogdan çıkartması gerekmektedir” ifadesini kullandı.

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