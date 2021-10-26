CHP'nin tezkere kararı sonrası AKP'den açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı amaçlayan tezkereye "Hayır" oyu vereceğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu. AKP Sözcüsü, "Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye hayır oyu vereceklerini duyurdu. AKP, MHP, Deva Partisi ve İyi Parti'nin "evet" oyu; HDP ise "hayır" oyu vereceği biliniyor.

Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder. Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.

Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok."

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