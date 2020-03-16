CHP'nin "Suçlar Ülkesi” raporundan: 2018'de saat başı bir kişi cinayetten hapse girdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de cinayet işleyen kişi sayısının 2009 yılına yüzde 516 arttığını söyledi. İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre, Türkiye’de her saat bir kişi cinayetten dolayı tutuklandı.

İlgezdi “Suçlar Ülkesi” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda Türkiye’de silahlara ulaşımın giderek kolaylaştığı, suç oranlarındaki ciddi artışın olduğu ifade edildi. İlgezdi, “2018 yılında ateşli silahlar ve bıçaklarla işlenen suçlara karışan 6 bin 280 kişi cezaevine girdi. Başka bir ifadeyle haftada 121 kişi silah ve bıçak kullandığı için hapiste. Ateşli silah ve bıçaklarla işlenen suçlardan cezaevine giren kişi sayısı 2017 yılına oranla yüzde 15 artış gösterdi. Bu artış 2009 yılıyla kıyaslandığında yüzde 162’ye yükseldi” dedi.

"Cinayet işleyen kişi sayısı 2009 yılına kıyasla yüzde 516 arttı"

CHP’li İlgezdi’nin Adalet Bakanlığı verilerinden derlediği rapora göre, cinayet işleyenlerin sayısında büyük bir yükseliş yaşandı.

“2018 yılında 6 bin 280 kişi silah ve bıçaklarla işlenen suçlara karıştı. 2018 yılında 9 bin 332 kişi cinayet işledi. Cinayet işleyen kişi sayısı 2009 yılına kıyasla yüzde 516 arttı” diyen İlgezdi’nin raporu saatte 1 kişinin cinayet nedenle hapse girdiğini gösterdi. Gamze Akkuş İlgezdi "bozulan toplumsal yapı sebebiyle cinayet işleyen kişi sayısının sistematik olarak arttığını" söylerken şu ifadeleri kullandı:

2009 yılında bin 514 kişi cinayet işlerken, bu sayı 2018 yılında 9 bin 332’e yükseldi. 2018 yılında cinayet sebebiyle hapse giren kişi sayısı 2017 yılına göre yüzde 16 arttı.

“Cinayet işleyenlerin yüzde 97.5’i erkek”

İlgezdi’nin raporuna göre 2018 yılında cinayet işleyenlerin yüzde 97,5’i erkeklerden oluştu.

İlgezdi, “Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı ülkemizde toplam cinayet oranlarındaki ciddi artış endişe veriyor” dedi.

Yaralama suçları yüzde 332 arttı

İlgezdi’nin raporu cinayet suçunda olduğu gibi yaralama suçlarından cezaevine girenlerin oranı da ciddi artışlar olduğunu kanıtladı. İlgezdi, şöyle konuştu:

2018’de cezaevine giren her 100 kişiden 12’sinin insan yaralama suçu işlediği ortaya çıktı. 2009’da 7 bin 647 kişi yaralama suçundan hapse girmişken bu sayı 2018 yılında yüzde 332 arttı. Yaralama nedeniyle cezaevine girenlerin oranı 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 33 bin 13’e yükseldi. 2009’da günde 20 kişi yaralama suçundan cezaevine girerken, 2018 yılına gelindiğinde bu oran günde 90 kişiye çıktı.