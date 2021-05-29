CHP'nin raporu: 2002-2019 yılları arasında 53 bin intihar gerçekleşti, bunlardan 4 bin 801'inin nedeni kayıtlara "geçim zorluğu" olarak geçti

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün AKP iktidarında intihar verilerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği çalışmasında dikkati çeken tespitler yer aldı. Türkiye’de 2002-2019 yılları arasında 53 bin 425 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Bunlardan 4 bin 801’inin gerekçesi resmi raporlara ‘İntihar nedeni: Geçim zorluğu’ başlığı altında yansıdı. Rapora göre 2021 yılının ocak ayında en az 94, şubat ayında en az 99, mart ayında en az 112, nisan ayında da en az 129 kişi yaşamına son verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün araştırmasına göre Türkiye’de 2002-2019 yılları arasında 53 bin 425 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. 2002’de 2 bin 301 olan intihar sayısı her yıl artarak 2012’de 3 binin üzerine çıktı. 2019’da ise 3 bin 406 kişi intihar etti. Araştırmada, “2002-2019 yılları arasında gerçekleşen 53 bin intihardan 4 bin 801’inin gerekçesi resmi raporlara ‘İntihar nedeni: Geçim zorluğu’ başlığı altında yansıdı. 17 yıldaki toplam intiharların neredeyse yarısı olan 22 bin 645 intiharın gerekçesinin ise ‘Bilinmiyor’ başlığı altında raporlanması dikkat çekti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisine göre, son 8 yılda 127 işçi borçları nedeniyle, 68 işçi işsizlik nedeniyle, 53 işçi de mobbing nedeniyle intihar ederek hayatına son verdi. 2019 yılında ‘Geçim zorluğu’ gerekçesi ile yaşanan intiharlar 321 ile son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı” ifadeleri yer aldı.

TÜİK, intihar verilerini bülten kapsamından çıkardı

İntihar sayıları her yıl artarken 2017 yılında TÜİK’in intihar verilerini bülten kapsamından çıkarttığı belirtilen araştırmada, “Resmi istatistik programında da 2016 yılına kadar ayrı bir haber bülteni ile kamuoyuna sunulan ‘intihar istatistikleri’, 2017 yılından itibaren hassas bir konu ve teşvik edici bir etkisi olduğu için ilgili kurum ve kuruluşların tavsiyesi ile ‘ölüm istatistikleri’ haber bülteni kapsamında sunulmaya başlanmıştır’ notu düşüldü. İntihar verileri birçok konuda olduğu gibi iktidarın rakamlarla oynama veya bilgileri gizleme girişimine dönüşse de ‘veri sansürü’ sonrasındaki dönemde intihar sayılarında azalma yerine ciddi artışlar devam etti” denildi.

Yıllık intihar girişimi sayısı 40 bin ile 150 bin arasında

Jandarma Genel Komutanlığının 2020 faaliyet raporuna göre kovid-19 pandemisi ile geçen 2020 yılında sadece jandarma bölgesinde ‘Takibi gereken olaylar’ başlığı altında 5 bin 593 ‘intihara teşebbüs’ olayına müdahale edildiği kaydedilen araştırmada, “Ayrıca jandarma bölgesinde 1023 intihar vakasının yaşandığı da raporlarda yer aldı. Yıllara göre değişen istatistikler baz alındığında, Türkiye’de intihar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı 2020’de günde ortalama 9 kişi sınırını aştı. Uzmanların, intihar girişimlerinin tamamlanmış intiharlardan 10 ile 40 kat daha fazla olduğu değerlendirmelerine göre ise Türkiye’deki yıllık intihar girişimi sayısı 40 bin ile 150 bin arasında bir değere ulaştı” denildi.

2021’de artarak devam ediyor

Araştırmada, “2021 yılının ocak ayında en az 94, şubat ayında en az 99, mart ayında en az 112, nisan ayında da en az 129 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiği verisi basına yansıdı. Mayıs ayı verileri ile yerel basındaki intihar girişimleri ve ölümler de eklendiğinde 2021’deki intihar sayısı 600’e dayandı. Pandemi kısıtlamaları ile geçen 2021 yılının ilk 5 ayında, 150’nin üzerinde yurttaşın yaşamına son vermeden önce ‘Geçinemiyorum’ açıklaması da intiharların altında temel neden olarak ekonomik sorunlar yattığını gösterdi” ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin konuşan Bingöl, “Yönetilemeyen Türkiye’de insanlara dayatılan umutsuzluk, milyonlarca gencin geleceksizleştirilmesi ve yurttaşların pandemi karşısında yalnız bırakılması intihar vakalarını tetikledi. Ekonomik kriz ile artan iflaslar, biriken banka borçları ve katlanan çaresizlik vatandaşı canından vazgeçecek noktaya getirdi. 2020’de 5 binin üzerinde intihar girişimine müdahale edildiği ve 2021’de her ay 100’ün üzerinde insanımızın intihar ettiği verilerini yerel ve ulusal medyadaki haberlerden derledik. AKP döneminin en yüksek intihar verileri ile karşı karşıyayız” dedi.