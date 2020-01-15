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CHP'nin önergesine İyi Parti'den destek: Siyasiler arasında ByLock kullanan var mı?

"Siyasilere ve üst düzey bürokratlara ait ByLock, HTS ve uçuş listeleri komisyon başkanı tarafından temin edilmedi"

15 Ocak 2020 08:12

CHP’nin TBMM’ye sunduğu 'FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılmasına yönelik önergeye İyi Parti de destek verdi. Siyasilere ve üst düzey bürokratlara ait ByLock, HTS ve uçuş listeleri temin edilmediğini ifade eden FETÖ Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu üyesi ve İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Aytun Çıray, "15 Temmuz'da aktif görev yapan bürokratların komisyona gelmesi, iktidar tarafından engellendi" dedi.

Çıray, görev yaptığı komisyonun eksiklerini de sıralayarak şunları söyledi:

“Komisyonda bürokratlar ve emekli genelkurmay başkanları dinledikten sonra faaliyetleri sulandırılmaya başlandı. 15 Temmuz'da aktif görev yapan bürokratların komisyona gelmesi, iktidar tarafından engellendi. Süleyman Demirel, daha önce TBMM'de kurulan komisyona saatlerce bilgi verirken, eski cumhurbaşkanlarından sadece Abdullah Gül bize yazılı cevap gönderdi. Komisyonun talep ettiği siyasilere ve üst düzey bürokratlara ait ByLock, HTS ve uçuş listeleri komisyon başkanı tarafından temin edilmedi. Erdoğan'ın ‘komisyonun amacına ulaştığı' açıklamasının ardından Başkan Reşat Petek tavır değiştirdi ve bu açıklamadan sonra çalışma sonlandırıldı. Devlet Bahçeli de anayasa ve başkanlık tartışmasını başlatarak komisyonu gündemden kaldırdı.”

 TIKLAYIN -  CHP'den, FETÖ'nün siyasi ayağı için araştırma önergesi

 

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