CHP'nin önergesine İyi Parti'den destek: Siyasiler arasında ByLock kullanan var mı?

Çıray, görev yaptığı komisyonun eksiklerini de sıralayarak şunları söyledi:

“Komisyonda bürokratlar ve emekli genelkurmay başkanları dinledikten sonra faaliyetleri sulandırılmaya başlandı. 15 Temmuz'da aktif görev yapan bürokratların komisyona gelmesi, iktidar tarafından engellendi. Süleyman Demirel, daha önce TBMM'de kurulan komisyona saatlerce bilgi verirken, eski cumhurbaşkanlarından sadece Abdullah Gül bize yazılı cevap gönderdi. Komisyonun talep ettiği siyasilere ve üst düzey bürokratlara ait ByLock, HTS ve uçuş listeleri komisyon başkanı tarafından temin edilmedi. Erdoğan'ın ‘komisyonun amacına ulaştığı' açıklamasının ardından Başkan Reşat Petek tavır değiştirdi ve bu açıklamadan sonra çalışma sonlandırıldı. Devlet Bahçeli de anayasa ve başkanlık tartışmasını başlatarak komisyonu gündemden kaldırdı.”

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