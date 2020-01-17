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CHP'de kurultay tarihi belli oldu 

Kurultayın ilk günün de genel başkan, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçimi yapılacak

17 Ocak 2020 14:22

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak.  CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması sonrası basına kapalı devam eden PM'de, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın tarihi ele alındı. 

Oylama sonucunda 37. Olağan Kurultay'ın 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçiminin yapılacağı belirtildi. 

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