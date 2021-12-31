CHP'nin 'kaybolan' pankartını, valilik talimatıyla emniyet sökmüş

CHP’nin Eskişehir’de astığı "Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz" yazılı pankartın valilik talimatı üzerine polis tarafından söküldüğü ortaya çıktı.

CHP’nin Eskişehir İl Başkanlığı binasına, iktidarın yeni ekonomi modelini eleştirme amacıyla 29 Aralık’ta "Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz" yazılı pankart asılırken, CHP'li il başkanı Recep Taşel, pankartın kaybolduğunu söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası pankartın polis tarafından indirildiği anlaşıldı.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre Taşel, pankartın valilik kararınca söküldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Aynı pankart diğer illerimizdeki parti binalarına da asılı. Onlar kaldırılmadı. Bizim pankartın kaldırılmasına karar verilmiş ve gece saatlerinde polis tarafından pankartımız parti binamızdan sökülmüş. Şu anda adli süreç var. Adli süreç sonrasında pankartımızı yeniden parti binasına asacağız."