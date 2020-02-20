CHP'nin İş Bankası hisseleri için komisyon kuran AKP'de görüş birliği sağlanamıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında CHP’nin İş Bankası’ndaki Atatürk’ün vasiyetinden kaynaklı hisseleriyle ilgili kurulan komisyon çalışmalarına başlarken, iki haftalık bir çalışmanın ardından bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Kulislerde bürokratların da katıldığı komisyonda farklı görüşlerin dile geldiği ve bir anlaşmaya varılamadığı konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kpalan'ın kulis haberine göre, komisyonda yapılan değerlendirmelerde bazı üyelerin, hisselerin devri konusunda hemen bir adım atılarak yasa değişikliği yapılması gerektiği belirtirken, bazı üyelerin de AYM’nin hisselerle ilgili daha önceki kararlarına dikkat çekerek mesafeli bir tutum sergilediği kaydediliyor.

Komisyonda, kaygılarını dile getiren üyeler, “Eğer Anayasa Mahkemesi kararlarını hukuki olarak doğru ve yerinde kabul edersek bir düzenlemeyi nasıl açıklayacağız” görüşünü dile getiriyor. Bu teze karşılık ise AYM’nin zaman zaman birbiriyle çelişkili kararlar verebildiği, içtihat değişikliğine gidebildiği, bir yasa değişikliğinin sorunu çözebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Bazı komisyon üyeleri ise “Özel bir yasa çıkarılması gerekir” görüşünü dile getiriyor. Hisselerle ilgili atılacak bir adımın partiye getirisinin ne olacağı da ayrıca değerlendiriliyor.