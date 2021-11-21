CHP’nin “helalleşme” süreci: Başta muhafazakârlar olmak üzere farklı kesimlerle özel buluşmalar yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “hellalleşme” çıkışının yankıları sürüyor.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde yer alan habere göre, CHP’li kurmaylara göre toplumun farklı kesimleriyle barışma anlamına gelen helalleşme süreci aslında Adalet Yürüyüşü ile başladı. Yerel seçimlerde özellikle muhafazakâr kesimlerle yapılan çok sayıda kapalı toplantıya dikkat çeken yetkililer son bir yılda da il ziyaretlerinde bunun hayata geçirildiğini ifade ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun gittiği illerde toplumun farklı kesimlerinin temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini, muhtarları buluşturan "kanaat önderleri toplantıları"nın da karşılıklı diyalog açısından önemli zemin olduğuna vurgu yapan yetkililere göre bu toplantılar artarak devam edecek. Ayrıca başta muhafazakârlar olmak üzere farklı kesimlerle özel buluşmalar da yapılacak.