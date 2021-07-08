CHP'nin Edirne'deki "128 milyar dolar nerede?" pankartları iade edildi ve yeniden asıldı

CHP Edirne İl Başkanlığı’nın “128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı ve toplatılan pankartlar Edirne Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla iade edildi. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, “Hukuksuzca toplatılan pankartlarımız CHP örgütüne emniyet güçleri tarafından teslim edildi” dedi ve pankartı yeniden astı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 18 Mayıs’ta il binasının dış cephesinde asılan ve güvenlik güçlerince sökülen “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı pankart ile ilgili hukuk mücadelesini kazandıklarını açıkladı. Pekcanlı, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Emsal karar"

“Birkaç ay önce ‘128 milyar dolar nerede?’ diyen pankartlarımız kaldırıldı. CHP örgütleri olarak hukuksuzluğa uğradık. Biz Edirne örgütü olarak bu işin peşini bırakmadık. Hukuksal mücadelemizi devam ettirdik ve sonunda Türkiye’ye emsal olacak bir karar Edirne’den çıktı. Edirne Sulh Ceza Hakimliğinin 18.05.2021 tarihli kararı ile hukuksuzca toplatılan pankartlarımız CHP örgütüne emniyet güçleri tarafından teslim edildi.”

"Edirne Valiliği sınıfta kaldı"

Pankart konusunda iki ayrı hukuk dışı uygulamaya maruz kaldıklarını dile getiren il başkanı Pekcanlı, şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz iki hukuk mücadelesi verdik. Edirne Valiliği’nin Kovid-19 önlemleri kapsamında komedi gibi bir kararı vardı. Pankartımız bu önlem kapsamında da parti binamızdan sökülüp alınmıştı. Bize uygulanan işlemlerin aynısını diğer siyasi partilere yapılıp yapılmadığını da takip ettik. Maalesef Edirne Valiliği bu konuda sınıfta kaldı. Çünkü CHP’ye uyguladıkları 15 günlük pankart yasağını AK Parti’ye uygulayamadılar. Bunu da yaşadık bu süreçte. Biz bu pankartların hepsini teslim aldık, bugün itibarıyla söküldüğü yerlere tekrar asacağız.”

Pekcanlı, açıklamanı ardından sökülen pankartı yeniden parti il binası dışına astı.