T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'nin disipline sevk ettiği Bilecik Belediye Başkanı Şahin: İhraç çıkmaz diyorum

"Çıkarsa zaten bağımsız devam ediliyor"

19 Şubat 2022 00:17

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, belediyedeki rüşvet operasyonunun ardından partisinin yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin, "İhraç çıkmaz diyorum. Velev ki çıktı, ben partimin ilkeleri doğrultusunda çalıştığımı düşünüyorum. Çıkarsa zaten bağımsız devam ediliyor." dedi.

semih şahinbilecikbelediyerüşvetchpdisiplin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24