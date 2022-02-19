CHP'nin disipline sevk ettiği Bilecik Belediye Başkanı Şahin: İhraç çıkmaz diyorum

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde belediye ve şahsını hedef alan haberlere yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Pelitözü Mahallesi'nde imar ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Şahin, "Şahsım adına bu bölgeden alınmış tek bir metrekare dahi yer bulunmamaktadır. Kendim ve ailem Pelitözü köyünden olduğumuzdan bahsi geçen bu alanlar atadan kalma topraklardır." diye konuştu.

Şahin, söz konusu haberlerle ilgili gerekli tazminat davalarının açıldığını belirterek göreve geldikleri günden bu yana şeffaflık ve hukuka uygunluktan asla taviz vermediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, CHP Genel Merkezi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatması üzerine Şahin, şunları kaydetti:

"Ben niye istifa edeyim?"

"İhraç çıkmaz diyorum. Velev ki çıktı, ben partimin ilkeleri doğrultusunda çalıştığımı düşünüyorum. Çıkarsa zaten bağımsız devam ediliyor. Ben niye istifa edeyim? 16 bin 500 kişi belki daha fazla beni seçmiş. Seçimle geldim halkım beni istediği için. Ben kendimden eminim. Ben her şeye açık ve net ortaya çıkmasını istiyorum.''

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.