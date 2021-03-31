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Politika

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kararnamenin iptali talebine ret

31 Mart 2021 14:33

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kanun hükmünde kararnamenin iptali başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kanun hükmünde kararnamenin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı. 

Yapılan açıklamada, "Bugünkü AYM Genel Kurulu'nda 2018/112 Esas numarası ile görülen bazı milletvekillerinin, tümünü ve ayrı ayrı tüm maddelerin iptali istemiyle yaptıkları 14.6.2018 tarihli ve 699 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin KHK’nin iptali başvurusu reddedildi" denildi.

 

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