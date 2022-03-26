CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu?

Eray Görgülü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında düzenlenen ve iki gün süren "Büyük Örgüt Buluşması"yla seçim hazırlıklarını masaya yatırdı. CHP tarihinde bir ilk olarak nitelendirilen ve yaklaşık bin 300 parti üyesinin katıldığı etkinlikte örgüt üyeleri, sahadaki çalışmalar, seçim hazırlığı ve ittifakların son durumuna ilişkin tartışmalarda bulundu.

DW Türkçe, iki gün boyunca CHP örgütünün nabzını tutarken, yapılan değerlendirmelerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun "helalleşme" çağrısının saha çalışmalarında büyük yankı bulduğu ifade edildi. Daha önce girilemeyen evlere artık daha rahat girdiklerini dile getiren CHP'liler, ittifaklarla ilgili değerlendirmelerinde farklı görüşler belirtti. Diğer yandan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Seçim Kanunu teklifi ile genel merkezlerdeki belirsizliğin sahadaki örgüt çalışmalarına da yansıdığı ifade edildi.

"Hiç bu kadar yakın hissetmemiştik"

Antalya'da düzenlenen Büyük Örgüt Buluşması’nın ilk gününde farklı illerin örgüt üyeleri kendi aralarında toplantılar düzenlerken, bölgelerindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Buluşmanın ikinci günü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun örgüt üyelerine hitap ettiği konuşması ile başladı. Bir gün önce COVID-19 testi pozitif çıkan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dışında il ve ilçe başkanları tam kadro salondaki yerlerini aldı.

Kılıçdaroğlu’nu bekleyen parti üyelerinin heyecanlı oldukları gözlenirken, sohbetlerin ana teması "İktidara Hazırız" sloganıydı. Örgütün tamamının bugüne kadar bu şekilde bir araya gelmediğini belirten parti üyeleri, bu buluşmanın iktidara yüründüğünün bir işareti olarak değerlendirilmesi gerektiği yorumlarında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun salona gelmesiyle başlayan programda ilk konuşmaları CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz yaptı. Oğuz Kaan Salıcı'nın, "Bu toplantı daha önce bu kadar geniş bir çapta yapılmadı çünkü belki de daha önce kendimizi bu kadar iktidara yakın hissetmedik" sözleri salondaki havayı yansıtmış oldu.

"Adayımız sizsiniz" ifadesi uzun süre alkış aldı

Muhittin Böcek'in ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuşması geniş yankı buldu. Böcek’in, "Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz" sözleri parti üyelerinden uzun süre alkış aldı. Bu sırada salonda seçim propagandasında kullanılan "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısı çalındı. Alkış ve müziğin kesilmesinin ardından konuşmasına devam eden Böcek, "Millet İttifakı’nın ortakları ile birlikte alacağınız her kararın arkasında ve yanındayız" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu örgüt üyelerine hitap ederek, uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının büyük bir bölümünde kadın ve gençler üzerinde durması dikkat çekti. Evlere girme konusunda kadınların daha etkili olduğu vurgusunu yapan Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarını üye sayılarının artırılması için daha çok çalışmaları gerektiği uyarılarında da bulundu. "Vatandaşı dinleyin" uyarısını da vurgulayarak birkaç kez dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasında "her kesimi dinleyeceğiz" diyerek örgüt üyelerine helalleşme politikasını adres gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel seçim hazırlıklarına ilişkin sunum yaptı. Bunun yanı sıra parti üyeleri, yoksulluk üzerine önemli araştırmalar yürüten Derin Yoksulluk Ağı’nın Kurucusu Hacer Foggo'nun da sunumunu dinledi. Foggo, Türkiye’de artan yoksulluğu örneklerle anlattı.

"Öbek projesi örgüte büyük hareket getirdi"

İki gün süren Büyük Örgüt Buluşması’nda yapılan değerlendirmelerde çeşitli başlıklar öne çıkarken, DW Türkçe de örgüt üyelerinin nabzını tuttu. En çok konuşulan konulardan biri, partinin bir süredir yürüttüğü Öbek Örgütlenmesiydi. Proje kapsamında seçmen, 400 kişilik gruplara bölünürken her bir öbek için bir sorumlu atanıyor. Bu kişiler, sorumlu oldukları ev ve işyerlerine giderek, ziyaretlerini partinin veri tabanına yüklüyor. Söz konusu Ziyaretlerde bir erkek, bir kadın ve bir genç olmasına dikkat ediliyor.

Parti üyeleri, öbek çalışmasının örgüte büyük bir hareket getirdiği yorumlarını yapıyor. Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da verilerin ölçümüne devam ettiklerini ölçümlerin Doğu Masası, Karadeniz Masası gibi bölgelerin koşullarına göre değerlendirildiğini ifade ederek, projeyle ilgili, "Yüzde 98.5’ini tamamlamış durumdayız" dedi.

"Girilemeyen evlere giriyoruz"

Öbek Örgütlenmesi projesinin, bugüne kadar girilemeyen evlere girilmesinin de önünü açtığı ifade ediliyor. Faaliyetlerin yoğun bir şekilde yürütüldüğü illerden biri de Bursa. Projeyi anlatan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "Temas edemediğimiz evlere giriyoruz" dedi. Yakın dönemde Bursa’ya Orta Karadeniz kırsalı ile Ağrı ve Muş gibi illerden büyük oranda göç alındığını ve buralardan gelen hanelerin oluşturduğu mahallelere girmeye başladıklarını söyleyen Karaca, merkez ilçe olan Osmangazi’de Muş’tan göç eden ve 17 seçmeni bulunan bir aileye, bunun yanında başka bir mahallede 15 seçmeni bulunan Vanlı bir aileye ulaştıklarını ifade etti. "Çok da olumlu izlenimlerle döndük. Halen ilişkilerimiz sürüyor" diyen Karaca, özellikle başörtüsü ile ilgili tedirginlikler olduğunu aktararak, "Bilgi eksikliğinden kaynaklanan tedirginliği gideriyoruz" söyleminde bulundu.

Helalleşme söylemi seçmen üzerinde etkili oldu

Bu arada parti üyeleri, girilemeyen evlere artık daha rahat girilmesinde Kılıçdaroğlu’nun "Helalleşme" söyleminin etkisine de dikkat çekti. 2018’de AKP’nin yüzde 42 ile birinci olduğu Artvin’de 2019 yerel seçimlerinde 9 belediyenin 7’sini aldıklarına dikkat çeken Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, "Esnaf ziyaretlerinde helalleşme çağrısının karşılık bulduğunu görüyoruz" dedi.

İttifak çalışmalarının da seçmende olumlu etki yarattığına dikkat çeken Biber, vatandaşların CHP’yi Millet İttifakı’nın lokomotifi olarak gördüğünü ifade etti. Biber, Ekonomi Masası ile Esnaf Masası’nın ziyaretlerinin de vatandaşta olumlu izlenim bıraktığını söyledi. Türkiye’nin birçok iline yaklaşık 40 milletvekiliyle yapılan ziyaretlerin AKP ve MHP seçmenini de etkilediğini ifade eden Biber, "Cumhurbaşkanı sürekli CHP’ye dinsizler, yalancılar gibi ifadeler yöneltiyor. Artık bu psikolojik baskı kendi seçmeninde bile etki etmiyor" dedi.

"Dinledikçe daha çok sarılıyorlar"

CHP İstanbul Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş da, Öbek Örgütlenmesinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun örgütü sürekli, "Vatandaşı dinleyin" sözleriyle uyardığını hatırlatan Kızıldaş, bu konuyla ilgili kendi yaşadığı bir diyalogdan da örnek verdi. Bir market ziyaretinde sohbet ederken, kendi seçmenlerinden iki kişinin yanlarındaki birisini işaret ederek "Bu makarnacıdır" dediğini belirten Kızıldaş, "Alsın bunda ne sıkıntı var. Bizim, onu buna muhtaç bırakan düzeni değiştirmemiz gerek. Bunun için çalışıyoruz" ifadesi ile yanıt verdiğini söyledi. Daha sonra uzun süre o kişiyi dinlediğini anlatan Kızıldaş, "Ben dinledikçe bana kendi seçmenimizden daha çok sarıldı" dedi.

İttifaklar ve Seçim Yasası teklifi

Parti üyelerinin en çok konuştuğu konuların başında ittifak görüşmeleri geliyor. Bu konuda parti üyeleri arasında farklı söylemler dikkat çekse de genel merkezin bu konuda belirleyeceği politikaları üyeler daha net görmek istiyor. Cumhur İttifakı’nın Meclis’e sunduğu Seçim Yasası teklifi ile hesapların daha da karıştığını belirten il ve ilçe başkanları, ne olursa olsun yerelde iş birliğine devam edeceklerini vurguluyor.

Kendilerinin Millet İttifakı olarak iki yıl önce Diyarbakır’da ortak masayı kurduklarını belirten Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, ittifakla ilgili "Ayda bir toplanıyoruz. Siyaset konuşmuyoruz. Diyarbakır’ın sorunlarını gündeme getiriyoruz ve ortak bir basın açıklaması yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Ordu’dan gelen ilçe başkanları da ittifak görüntüsünün seçmende umut olduğuna dikkat çekti. Vatandaşın bu sayede CHP’ye artık daha olumlu yaklaştığını belirten başkanlar, ittifakı "AKP ve MHP’den kopan muhafazakar vatandaş, CHP’yi umut görüyor. Ama bugüne kadar sandıkta eli gitmediği için de İYİ Parti ve diğer partilerin varlığı onu rahatlatıyor" sözleriyle yorumladı.

Isparta İl Başkanı Yalım Yalıcı’ya göre de seçmenin AKP ve MHP’den kopmasının başında ekonomik sorunlar geliyor. Uzun süredir esnaf ziyaretlerinde bunu gözlemlediklerini ifade eden Yalıcı, Isparta’daki elektrik kesintilerinin de AKP seçmeninde dahi büyük tepkiye yol açtığını vurguladı. Yalıcı, "Son yaşanan olaylardan sonra konuştuğumuz AKP seçmenlerinin de fikrinin değiştiğini ve Millet İttifakı’na doğru yöneldiğini görüyoruz" yorumunda bulundu.

"Ovacık’ta bitmişse Türkiye genelinde bitmiştir"

Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olan 650 nüfuslu Karabük'e bağlı Ovacık ilçesinin CHP örgüt başkanı Durmuş Kıcırdar da seçmenin AKP ve MHP’den koptuğunu ilginç bir örnekle anlattı. Kıcırdar, başkanlığı yaptığını bölgenin AKP’nin kurucu üyelerinden eski Bakan ve halen AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Şahin’in köyü olduğuna dikkat çekti.

Yakın zamanda 60 üyeleri olduğunu, AKP ve MHP seçmenleriyle üye sayısını 150’ye çıkardıklarını ifade eden Kıcırdar, "Bu iş Ovacık’ta bittiyse, Türkiye genelinde bitmiştir" dedi. Karabük Merkez İlçe Başkanı Mustafa Erten de, ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Ev ve esnaf ziyaretlerinde ekonomi ile ilgili şikayetleri dinlediklerini ifade eden Erten, "Vatandaş artık umudu CHP’de görüyor" söyleminde bulundu.

"Merhaba demiyorlardı, artık daha saygılı ve ilgililer"

AKP oylarının çoğunlukta olduğu Kilis’in Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu da, bölgede muhafazakar kesimin çoğunlukta olmasına karşın ekonomik sıkıntıların seçmeni AKP’den uzaklaştırdığına dikkat çekiyor. Ziyaretlerde en çok benzin, gübre ve mazota gelen zamlarla ilgili şikayetleri dinlediklerini ifade eden Geloğlu, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının, kendilerinin sahada işlerini kolaylaştırdığını belirtti. Geloğlu, geçmiş yıllarda kendilerine "Merhaba" bile demeyen kişilerin artık daha saygılı ve ilgili davrandığına da dikkat çekti.