CHP'nin acı günü: Dilek Kumcu yaşamını yitirdi

CHP TBMM Grup Danışmanı avukat 37 yaşındaki Dilek Kumcu hayatını kaybetti. CHP TBMM Grup Danışmanı olan Kumcu, çocuk hakları üzerine de çalışmalar yapıyordu

Kistik fibrozis hastası Dilek Kumcu (37), hakkında Çocuk Hakları Merkezi'nden "Yol arkadaşımız, dostumuz Dilek Kumcu'yu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Çocuk hukukunda ne çok şey öğrendik ondan ne çok birlikte çabaladık. Güldük, ağladık. Daha yapacaklarımız vardı Gündem Çocuk'ta başlayan ortak yolumuz ÇHM'de devam ediyordu. Başımız sağ olsun, anısı hep bizle” denildi.

Başsağlığı mesajları paylaşıldı

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da, “‘Sevgili Dilek neden öldü’ diye soran arkadaşlar. Kistik fibrozis hastasıydı. İlacına, sağlık hakkına, yaşam hakkına ulaşmak için adalet ararken kaybettik. Mahkeme kararı ile ilacına ulaştığında çok geç kalınmıştı. Eğer ilacı sadece bir ay önce getirilseydi Dilek bugün yaşıyordu” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak "CHP ailesi olarak bugün acımız büyük. CHP Grup Hukuk Danışmanımız Dilek Kumcu yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "TBMM Grup Danışmanımız aynı zamanda meslektaşım olan İnsan Hakları Savunucusu Dilek Kumcu'yu kaybettik. Çok üzgünüm. Ailesinin, yakınlarının, partimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Çok üzgünüm... Yıllarca beraber çalıştığımız, yıllarca danışmanlığımı yapan, yol arkadaşım, TBMM CHP Grup danışmanı Dilek Kumcu'yu kaybettiğimizi öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Çok acı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi. (ANKA)