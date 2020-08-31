CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan anlattı: Kılıçdaroğlu gece yarısı aradı, onu hiç böyle kızgın görmedim

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD Başkanı Donald Trump’un Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği tartışma yaratan mektubu CHP liderinin nasıl öğrendiğini anlattı. Özcan, “Gece yarısı aradı. Mektubun doğruluğunu teyit etti. Onu hiç böyle kızgın görmedim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2019'da Erdoğan'a bir mektup göndermişti. Mektupta, “Aptallık etme! Seni sonra arayacağım” ifadeleri vardı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kasım 2019'daki ABD'ye gitmiş, mektubu Trump'a iade ettiğini söylemişti. Söz konusu mektup tartışmaya neden olmuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren o mektubu nasıl öğrendiğini, ilk tepkisini anlattı.

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Trump'ın o mektubu Türkiye saati ile gece yarısı ortaya çıktığında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu beni 00.52'de aradı ve mektubun doğruluğunu teyit ettikten sonra bu üsluba çok sinirlendi. Kızgınlığının, öfkesinin şahidi benim. Ertesi gün ve sonrasında da Trump'a karşı sert bir cevap verilmesi gerektiğini ve bu konuda CHP olarak kendisini destekleyeceğimizi ifade etmiştir.”

Özcan, ABD başkan adayı Joe Biden'in, muhalefete destek olacaklarına ilişkin 7 ay önce yaptığı açıklamanın kaydının Kılıçdaroğlu'na bildirmediğinin sorgulanmasını yadırgadığını söyledi. Yurter Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biden'ın AKP hükümeti ile ilgili verdiği çok daha sert ve keskin ifadeler ve eleştiriler mevcuttur. Esas sorulması gereken, bu videodaki yorumlara Tayyip Bey niçin bir hafta geç cevap vermiştir? Çay muhabbeti ile durumu niçin yumuşatmaya çalışmıştır? Joe Biden, 8 sene Obama'nın yardımcılığını yapmış; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve o zaman muhalefetteyken Sayın Bahçeli ile hiç görüşmemiştir. Erdoğan, Trump'ın hakaret dolu mektubunu ilk iddia ettiği gibi yırtıp çöpe mi atmıştır, yoksa Washington'a gidince kendisinin ifadesi ile ‘Trump'a takdim mi etmiştir'. Sorulması gereken sorular bunlardır.”