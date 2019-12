CHP, Nevruz için yasa teklifi verdi

CHP, Nevruz ve 1 Mayıs’ın resmi tatil vasfına sahip bayram olarak kutlanması için yasa teklifi verdi. CHP lideri Baykal, "Nevruz ve 1 Mayıs’ın kardeşçe kutlanmasının en güzel yolunun bu olduğunu düşünüyorum" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Nevruz ve 1 Mayıs'ın tatil olması Hükümet'in seçimler sonrasında Nisan ayında görüşeceğini açıkladı.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Nevruz’un ve 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesi için gerekli tüm yasal girişimlerin başlatılması ve bu doğrultuda seçim tatiline giren TBMM’nin vakit geçirmeden toplanması çağrısında bulundu.



Baykal, Hürriyet aracılığıyla yaptığı çağrıda, "Türkiye artık anlamsız bunalımların tuzağına düşmekten kurtarılmalıdır. Nevruz ve 1 Mayıs toplumsal bir sahiplenme duygusuna sahiptir. Bu doğrultuda, her iki günün de kutlanmasının insan haklarına, demokrasiye, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik aykırı hiç bir yanı yoktur" dedi.



Meclis Başkanlığı'na verildi



Baykal'ın bu isteğinin ardından CHP, yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sundu.



Kucaklaşalım



CHP’nin "Barış, Kürt ve Proletarya Açılımı" olarak nitelendirilen kararıyla ilgili olarak Baykal, "Her iki güzel günü halkımız birer mutluluk kaynağına dönüştürmektedir. Bir gerilim sendromu yaratmadan, derhal TBMM içine girdiği tatil ortamından çıkartılarak, gerekli kanuni kararı almalıdır. Devlet, toplumuyla kucaklaşmalıdır" diye konuştu. Nevruz ve 1 Mayıs’ın resmi tatil vasfına sahip bayram olarak kutlanması için CHP TBMM grup yönetiminin yetişirse bugün, yetişmezse önümüzdeki hafta çarşamba günü yasa teklifi vereceğini açıklayan Baykal, "Nevruz ve 1 Mayıs’ın kardeşçe kutlanmasının en güzel yolunun bu olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.



Zirvede karar



Baykal’ın temellerine attığı "Barış açılımı" kararı, CHP’nin dün gerçekleşen grup toplantısı sonrasında yapılan toplantıda alındı. Baykal, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile Genel Sayman Mustafa Özyürek ve Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ile yaklaşık bir saat süren bir müzakere gerçekleştirdi.



Tekin’in etkisi



CHP’nin bu açılımında da İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in önemli rolü oldu. Dün Ankara’ya giden Tekin, CHP grup toplantısı sonrasında Baykal ile yaklaşık bir saat baş başa görüştü. Tekin, konuyu Baykal’a açarak, "İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon Kürt vatandaşımız var. Projelerimizin hemen hemen tümüne olumlu yaklaşıyorlar ve destek verme isteği içindeler. Ancak, bu vatandaşlarımızın gündelik hayatlarıyla ilgili en önemli taleplerinin başında, CHP’nin Nevruz’la ilgili tavrının netleştirmesi geliyor. Kararımızı netleştirirsek, bizimle birlikte olurlar" görüşünü de iletti.



Maganda denmezse ne denir



Baykal, Başbakan Erdoğan’ın dava açmasına neden olan "Maganda üslubu başbakana yakışmıyor" sözleri için "Şahsiyetiyle ilgili bir niteleme yapmadım" dedi. Baykal, dünkü grupta şunları söyledi: "Başbakanın üslubuyla ilgili yaptığım değerlendirmenin haklılığı hakkında zerre kadar tereddüt etmiyorum. O bize neler söyledi. ’CHP’nin cibilliyeti yok’ dedi. Arkasından ’Bunlar mezhepsizdir’ dedi. Dahası, ’Alçak ve şerefsiz’ lafları diline pelesenk. Bu üsluba maganda üslubu demekten daha doğru ne olabilir?