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Politika

CHP MYK'ya 9 yeni isim

CHP’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. MYK’da bulunan yalnızca 5 isim yerini korurken 9 yeni isim de yönetime geldi.

17 Ağustos 2011 03:00

T24- CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, üye sayısının 17'den 16'ya düşürüldüğünü ve 9 yeni ismin MYK'ya girdiğini açıkladı. Önceki MYK'da Gürsel Tekin tarafından yürütülen Örgütlenme ve Örgüt Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Çalışma Bakanı olan Nihat Matkap getirildi.



Yeni MYK'da Gürsel Tekin, daha önce Erdoğan Toprak'ın sorumlu olduğu Tanıtım Basın ve Propaganda'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Toprak ise daha önce Hurşit Güneş'in yürüttüğü İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeni MYK'da Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil'in yeri değişmedi.

Eski büyükelçilerden Osman Korutürk'ün yürüttüğü Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na yine eski büyükelçilerden olan Faruk Loğoğlu getirildi.
Daha önce Süheyl Batum'un üstlendiği Seçim ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcığı'na ise Atilla Emek getirildi. Önceki MYK'da Volkan Canalioğlu'nun sorumlu olduğu Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın oldu.

Yeni MYK'da 10 milletvekili yer aldı. MYK'da daha önce 3 olan kadın üye sayısı ise 4'e yükseldi. MYK'ya 9 yeni isim girdi.

Nihat Matkap, Atilla Emek, Gökhan Günaydın, Yakup Akaya, Faruk Loğoğlu, Birgül Ayman Güler, M. Zeki Gündüz, Perihan Sarı, Ayten Kayalıoğlu MYK'ya giren yeni isimler olurken; Hurşit Güneş, Süheyl Batum, Volkan Canalioğlu, Umut Oran, İzzet Çetin, Osman Korutürk, Gülsün Bilgehan, Engin Altay, Alaattin Yüksel, Sena Kaleli MYK dışında kaldı.


CHP'nin yeni MYK listesi :


Nihat Matkap Örgütlenme Ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erdoğan Toprak İdari Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Atilla Emek Seçim Ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gürsel Tekin Tanıtım, Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökhan Günaydın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yakup Akkaya İşçi Memur Sendikaları, Emekliler Ve Emek Bürolarıyla Sendikaları, Meslek İşveren Kuruluşları Ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Faruk Loğoğlu Dış İlişkiler Ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Birgül Ayman Güler kadın örgütlenmesi ve kadın kollarından sorumlu genel başkan
Yardımcısı

M. Zeki gündüz gençlik örgütlenmesi ve gençlik kollarından sorumlu genel başkan yardımcısı

Faik Öztrak Ekonomik Ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ayten Kayalıoğlu Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sencer Ayata Ar-Ge; Bykp'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Perihan Sarı Partiiçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Emrehan Halıcı Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sezgin Tanrıkulu İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bihlun Tamaylıgil Genel Sekreter


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