CHP MYK'ya 9 yeni isim

T24-

CHP'nin yeni MYK listesi :



Yeni MYK'da Gürsel Tekin, daha önce Erdoğan Toprak'ın sorumlu olduğu Tanıtım Basın ve Propaganda'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Toprak ise daha önce Hurşit Güneş'in yürüttüğü İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeni MYK'da Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil'in yeri değişmedi.Eski büyükelçilerden Osman Korutürk'ün yürüttüğü Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na yine eski büyükelçilerden olan Faruk Loğoğlu getirildi.Daha önce Süheyl Batum'un üstlendiği Seçim ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcığı'na ise Atilla Emek getirildi. Önceki MYK'da Volkan Canalioğlu'nun sorumlu olduğu Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın oldu.Yeni MYK'da 10 milletvekili yer aldı. MYK'da daha önce 3 olan kadın üye sayısı ise 4'e yükseldi. MYK'ya 9 yeni isim girdi., Atilla Emek,, Yakup Akaya,, Birgül Ayman Güler,, Perihan Sarı,MYK'ya giren yeni isimler olurken; Hurşit Güneş, Süheyl Batum, Volkan Canalioğlu, Umut Oran, İzzet Çetin, Osman Korutürk, Gülsün Bilgehan, Engin Altay, Alaattin Yüksel, Sena Kaleli MYK dışında kaldı.Erdoğan Toprak İdari Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıGürsel Tekin Tanıtım, Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan YardımcısıYakup Akkaya İşçi Memur Sendikaları, Emekliler Ve Emek Bürolarıyla Sendikaları, Meslek İşveren Kuruluşları Ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan YardımcısıM. Zeki gündüz gençlik örgütlenmesi ve gençlik kollarından sorumlu genel başkan yardımcısıAyten Kayalıoğlu Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıPerihan Sarı Partiiçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıSezgin Tanrıkulu İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı