-CHP MYK'DAN TAVSİYE KARARI ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulunun, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin milletvekili aday adayı olmak için istifa etmemeleri yönünde tavsiye kararı alındığı bildirildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil yaptığı yazılı açıklamada, MYK'nın, gündemindeki konuları görüşerek karara bağladığını belirtti. MYK'da alınan kararlarla ilgili yarın saat 11.30'da basın toplantısı düzenleyeceğini ifade eden Tamaylıgil, şunları kaydetti: ''Ancak, YSK kararları uyarınca, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlere milletvekili adayı olarak katılmak isteyen belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de diğer kamu görevlileri gibi 10 Mart 2011 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerekmektedir. Bu durumu değerlendiren MYK'mız CHP'li belediye başkanlarıyla il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin, 2009 yılında halkımızdan beş yıl hizmet etmek amacıyla aldıkları yetki ve sorumluluk gereği görevi sürdürmeleri, aday adayı olmak için istifa etmemeleri yönünde tavsiye kararı almıştır.''