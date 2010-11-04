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Politika

CHP MYK TOPLANDI ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 14:44

-CHP MYK TOPLANDI ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yürürlükte bulunan tüzük uyarınca görevlendirilen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısının ardından Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Süheyl Batum'un açıklama yapacağı bildirildi. Bu arada eski MYK üyelerinden bazılarının parti Genel Merkezindeki odalarını boşalttıkları öğrenilirken, Önder Sav'ın da otoparktan parti Genel Merkezine geldiği gözlendi. Öte yandan parti güvenlik görevlilerinin, partide yönetici ve görevli olmayan kişilerin Genel Merkeze girişine izin vermediği görüldü. Bu sırada bazı partililerle güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.    

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