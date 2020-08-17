CHP MYK'sından kulis: İnce'nin disipline sevki söz konusu değil ama gelişmelere göre durum değerlendirilecek

T24 Haber Merkezi

CHP'li Muharrem İnce'nin CHP'yi hedef alan açıklamalarından ve yeni bir hareket başlatacağını duyurmasından sonra gözler bugün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına çevrildi. T24'ün aldığı bilgilere göre İnce konusu MYK'da resmi olarak konuşulmadı, alanlarında bilgi veren üyeler sadece konuşmalarında değindi. CHP MYK'sında asıl gündemin "Tek adam rejimini değiştirmek" olduğu öğrenildi.

T24'e bilgi veren kaynaklar, İnce'nin disipline gönderilmesinin söz konusu olmadığı ancak gelişmelere göre durumun değerlendirileceği belirtildi. "CHP eleştirilere açık bir parti. Parti içinde mücadele etmenin kanalları açık. Son kongrede adaylık için gerekli olan imza oranı da yüzde 5'e düşürüldü. CHP'nin sokakta tartıştırılması ise farklı bir durum" yorumlarının yapıldığı partide gelişmelere göre hareket edilecek.

CHP, İnce'nin açıklamaları üzerinden polemiğe girmeme konusunda kararlı. İnce ile de arka kapı diplomasisine ihtiyaç duymadıkları, İnce'nin parti üyesi olması nedeniyle görüşmelerinin doğal olduğu da parti kaynaklarından aktarıldı.

İnce'nin Ankara'da perşembe günü yaptığı yaptığı "Yüzde 33'ü yüzde 51 yapmak istiyorum" açıklaması ise CHP yönetiminde "cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iddiası var" olarak yorumlandı.

Bütün enerjinin "Tek adam rejimini değiştirmeye" harcanması gerektiği CHP'nin asıl gündemi olduğu vurgulanırken de 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın adayı olduğu hatırlatıldı. Bu hatırlatmanın nedeni de Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin yüzde 51 nedeniyle ittifakları zorunlu kılması. Yani CHP seçimlerde kimi cumhurbaşkanı adayı göstereceğini tek başına değil, birlikte hareket ettiği siyasi partilerle belirleyecek.