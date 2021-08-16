CHP MYK'da Afganistan için ortak görüş

T24 - Eray GÖRGÜLÜ

CHP'nin bugünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Afganistan'la ilgili, "Türk askeri bir an önce çekilmeli, göç dalgasına önlem alınmalı" değerlendirmesi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Afganistan'da Türk askerinin zarar görmesi halinde bunun sorumlusunun iktidar olacağını dile getirdi.

Video konferans yöntemiyle bugün saat 13.45'te toplanan CHP MYK'nın en önemli gündem maddesini Afganistan başlığı oluşturdu. Edinilen bilgiye göre Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün sunum yaptığı toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki tutarsızlıklarını eleştirdi. Afganistan'daki kırılmanın tüm bölgeyi etkileyeceği uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye için çok ciddi sorunlara sebep olabilecek bu konunun tek kişinin kararlarına bırakılmayacak kadar önemli olduğunun altını çizdi. Kılıçdaroğlu, "Yapılacak ilk iş, bölgedeki Türk askerinin tahliyesini sağlamak olmalıdır. Afganistan'da Türk askerinin zarar görmesi halinde bunun sorumlusu iktidardır" değerlendirmesinde bulundu.

Meşruiyet sorunu ortaya çıkacak

ABD'nin bölgeyi terk etmesinin ardından Afganistan'da meşruiyet sorunu ortaya çıkacağına dikkat çeken Ünal Çeviköz de, MYK'ya yaptığı sunumda özetle şu noktalara dikkat çekti: "Önceliğini başka alanlara kaydırmak isteyen ABD, en kısa zamanda Afganistan'dan çekilecektir. ABD'nin bölgeyi bırakmasının ardından da Afganistan, durulacak gibi görünmemektedir. Çok kısa süre içerisinde Afganistan'da meşruiyet sorunu ortaya çıkacak ve bu sorun uluslararası toplumun uzun süre gündeminde olacaktır.

3.5 milyon Afganlı kapımızda

Bu süreçte, ABD'nin yeni yönetimle kısa sürede doğrudan ilişki kurması ise beklenmemektedir. Bu durum kaos ortamının sürmesine ve bölgede yeni dengelerin oluşmasına sebep olacaktır. Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da El Kaide'nin yeniden hortlama riski de bulunmaktadır ve bu durum hem Türkiye, hem de uluslararası toplum açısından çok ciddi bir risk barındırmaktadır. Türkiye için en büyük risklerden biri de göç dalgasıyla karşı karşıya kalınmış olmasıdır. Toplam 6 milyonun üzerinde bir rakamdan söz edilirken, Taliban'ın bütün bölgede tutukluları serbest bıraktığı ve 3.5 milyon Afganlının İran üzerinden Türkiye'ye gelebileceği öngörülmektedir. Türkiye, göç dalgasına karşı önlem almalıdır.

Türkiye aceleci davranmamalı

Taliban, eğer meşruiyet kazanmak için uluslararası toplumla barışık bir çizgi izlerse Türkiye de elinden geldiğince buna yardımcı olmalıdır. Şeriat düzeni kurulursa bu hem Türkiye hem de uluslararası toplum açısından ciddi sorun yaratacaktır. Buna karşı atılacak adımlarda en başarılı ülke konumunda ise Türkiye bulunmaktadır. Afganistan'da öngörülemez bir süreç işlediğinden ve uluslararası toplum açısından Afganistan'ın geleceğinin ne olacağı görülmeden Türkiye aceleci davranmamalıdır.”