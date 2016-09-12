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Yaşam

CHP milletvekilinin babası kurban kestikten sonra öldü

Salih Basmacı'nın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Ulu Cami'den kaldırılacağı belirtildi

12 Eylül 2016 19:30

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın babası emekli inşaat mühendisi 68 yaşındaki Salih Basmacı, kurban kesiminin ardından kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çamlık Mahallesi'ndeki 41'inci Evler Sitesi'nde bu sabah kurban kesimini yapan Salih Basmacı, evlerinin bahçesine oturduğu sırada kalp krizi geçirdi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Basmacı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Salih Basmacı'nın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Ulu Cami'den kaldırılacağı belirtildi. 

SHP'den aday olmuştu

Salih Basmacı, 1991 yılında SHP'den milletvekili adayı olmuş, ancak Türkiye'de sadece 1991 seçimlerinde uygulanan tercihli oyların en büyük mağduru da olmuştu. Denizlili inşaat mühendisi Salih Basmacı, milletvekili olamadı, ancak kızı Melike Basmacı geçen 2015 yılındaki seçimlerde milletvekili oldu. Salih Basmacı, 17 yıl İnşaat mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanlığı, 1992- 1995 yılları arasında CHP İl Başkanlığı yaptı.

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