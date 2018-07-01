CHP Milletvekili'nden Erdoğan'a KYK borçları için af çağrısı: Ben öderim ama...

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde, Konya'dan Saadet Partisi kontenjanından CHP Milletvekili seçilen Abdülkadir Karaduman, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) alınan kredi borçları için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a af çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'da, üniversiteden kendisinin de KYK borcu ile mezun olduğunu yazan Karaduman, "Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez" dedi.

Abdülkadir Karaduman, seçim çalışmalarına katılmadan milletvekili seçilmişti. Seçim çalışmaları döneminde Ankara'da bulunan Karaduman, ''Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya'da bulunamadım'' demişti.