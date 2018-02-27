CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün acı günü

BİLECİK, (DHA)- CHP Bilecik Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün\'ün annesi Saadet Tüzün (83), vefat etti. Tüzün\'ün babası Mehmet Tüzün\'ün de 27 yıl önce, 27 Şubat\'ta vefat ettiği belirtildi.

Yaklaşık 2 aydır rahatsızlığı nedeniyle Ankara Memorial Hastanesi\'nde tedavi gören Saadet Tüzün, bugün hayatını kaybetti. Saadet Tüzün\'ün yarın öğleyin, Bilecik\'te Hürriyet Mahallesi\'ndeki Kayıboyu Camii\'nde kılınacak cenaze namazından sonra merkeze bağlı İlyasbey köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Milletvekili Yaşar Tüzün\'ün babası Mehmet Tüzün\'ün de 27 yıl önce, 27 Şubat 1991 tarihinde vefat ettiği öğrenildi.



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