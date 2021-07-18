CHP Milletvekili Tutdere: Örtülü ödenek, bütçe için karadelik haline gelmiştir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, örtülü ödenek harcamalarında yaşanan artışa dikkat çekerek örtülü ödeneğin merkezi yönetim bütçesi için büyük bir karadelik haline geldiğini ifade etti.

Birgün'ün aktardığına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte örtülü ödenek harcamalarında yıldan yıla büyük bir artış yaşandığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Gizli hizmet giderleri ödeneği, yani örtülü ödenek harcamaları her geçen yıl katlanarak artmaktadır. AKP’nin ilk bütçesini yaptığı 2003 yılında örtülü ödenek kullanımı 98.3 milyon lira iken bu rakam 2020 yılında 2 milyara dayanmış. 2021 yılının ilk dört ayında ise örtülü ödenekten 781 milyon lira harcanmış. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana örtülü ödenek harcamaları katlanarak artmış durumda” dedi.

"Bütçenin kullanımı da tek adamın yetkisi altında"

Gizli hizmet giderlerini yönetme ve harcama yetkisinin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu anımsatan Milletvekili Tutdere, “Örtülü ödenekten 2021 yılının ocak ayında 267 milyon lira, şubat ayında 89 milyon lira, mart ayında 371 milyon lira, nisan ayında ise 52 milyon lira harcandı. AKP döneminde katlanarak artan bu bütçenin hesabı sorulamıyor, nereye harcandığı bilinmiyor ve denetime tabi tutulmuyor. Her şeyde olduğu gibi bu bütçenin kullanımı da tek adamın yetkisi ve kontrolü altında.” ifadelerini kullandı.

Denetlenebilirlik ve şeffaflığın demokrasinin vazgeçilemez unsurları olduğuna vurgu yapan Tutdere şöyle konuştu:

“Denetlenebilirlik ve şeffaflık demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Şeffaflığın olduğu yerde devlet karanlık işlere bulaşamaz. Devletin tüm kurumlarının denetlenebilmesi ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklaması demokrasimizi ileriye taşıyacaktır. Fakat AKP yıllardır bunun tam tersini yaptı, denetim mekanizmalarını çökerterek şeffaflığı yok etmiştti. Şimdi daha net görünüyor ki şeffaflığın yok edilmesinin arka planında AKP’nin karanlık işlere teslim olması var.” dedi.

Milletvekili Tutdere, “Denetimden uzak ve nereye harcandığı bilinmeyen bu bütçe maalesef merkezi yönetim bütçesi içinde büyük bir karadelik haline gelmiştir. Örtülü ödenekten kimlere ödeme yapıldığı ve nerelerinin finanse edildiği kamuoyuna açıklanmalıdır.” ifadelerini kullanarak örtülü ödenek harcamalarının sınırlandırılması gerektiğini savundu.