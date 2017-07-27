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CHP milletvekili "TBMM Başkanı'na ait 1 milyon 700 bin Euro'luk Mercedes'in" fotoğrafını paylaştı

Barış Yarkadaş "AKP lüksten vazgeçemiyor. İşte servet ödenen Alman marka zırhlı Mercedes bu" diye yazdı

27 Temmuz 2017 23:16

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a ait bedelinin 1 milyon 700 bin Euro olduğunu  iddia ettiği yeni makam aracının fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a alınan marka yeni makam aracının 1 milyon 700 bin Euro değerinde olduğunu ileri sürdüğü Mercedes'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Barış Yarkadaş fotoğrafın altına "AKP lüksten vazgeçemiyor. İşte servet ödenen Alman marka zırhlı Mercedes bu" diye yazdı.

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