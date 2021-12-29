CHP milletvekili paylaştı: 1 milyon 207 bin yolcu garantisi verilen havalimanından 10 bin kişi uçtu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2021 yılının ilk 11 ayında, Kütahya’daki Zafer Havalimanı’ndan uçan yolcu sayısını açıkladı. 1.207.921 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’ndan 9.966 kişinin uçtuğunu belirten Yavuzyılmaz, “Hata payı: % 99 Garanti ödemesi: 6.359.718 Euro” açıklamasını yaptı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz soysal medya hesabından Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 Kasım 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılan Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nda 2021 yılının ilk 11 ayında, uçan yolcu sayısını açıkladı.

Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) Zafer Havalimanı'yla ilgili paylaşarak, “Yeni yıla girerken! AK Parti, Zafer Havalimanı’nda kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı. 2021 (ilk 11 ay) Garanti edilen yolcu sayısı: 1.207.921 Gerçekleşen yolcu sayısı: 9.966, Hata payı: % 99 Garanti ödemesi: 6.359.718 Euro” ifadelerini kullandı.

Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet vermesi nedeniyle yapılan ve yaklaşık 155 milyon liraya mal olan Zafer Havalimanı’nı 2044 yılına kadar yüklenici firma olan IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilecek.