CHP milletvekili: Muhalefetin verdiği 600'e yakın araştırma önergesinden biri bile kabul edilmedi

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 26. Yasama Dönemi'nde muhalefetin 600’e yakın araştırma önergesinden birinin bile kabul edilmediğini söyledi. İrgil, bu yasama döneminde yine muhalefetin 4 bine yakın verdiği yazılı ve sözlü 4 bine yakın önergesinden 3.778’nin hiç cevaplanmadığına dikkat çekti.

CHP’li İrgil’in, TBMM Genel Kurulu’ndan iktidarın denetim karnesini gösteren açıklamaları şöyle:

"HDP Grubu 3 yıl içinde 135 tane Meclis araştırma önergesi getirmiş, kabul edilen sıfır. MHP Grubu 150 tane Meclis araştırma önergesi getirmiş, kabul edilen sıfır, CHP Grubu 238 Meclis araştırma önergesi getirmiş, kabul edilen 2, AKP Grubu 94 tane Meclis araştırma önergesi getirmiş, kabul edilen hepsi. Rakamlar burada. Bu bir saygısızlıktır bir kere. Bu kadar insanın bu üç yıl içerisinde bir tane mi işe yarar fikri olmadı, bir tane mi akla, mantığa, vicdana uyan, hukuka uyan yararı olmadı? Kaldı ki, ben Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a bu dönem sordum, dedim ki: Ne kadar önerge var, ne cevap verdiniz?

"4 bine yakın önergeden 3 bin 778’i yanıtlanmadı"

"Kendi cevabını buradan size okuyorum aynen: '4 bine yakın önerge verilmiş muhalefet tarafından, 3.778'i cevaplanmamış ama bunun için, muhataplara dikkat çekmek için yazı gönderdim, merak etmeyin' diyor. Bu ayıp değil midir? 3 bin 700'üne hiç yanıt vermemişsiniz. En azından saygı gereği, saygıyı geçtim, yasa gereği cevap vermeniz gerekirdi.

"Şöyle bir şey söyleyeyim: 24'üncü Dönem -hadi bu dönem bitmedi- 772 yasa tasarısı, 2.828 kanun teklifi gelmiş, muhalefetten kabul ettiğiniz bir tane yok. Onu da geçtim.

"Arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Bu ancak Türkiye'de olur. Siz kendinizden başka hiçbir şeyi duymuyorsunuz, herkese karşı duvarsınız. Ya, böyle bir şey olur mu? Dünyada olur mu bu? Bir tek bizde olur."

Ortak komisyonlar

TBMM'de 11'i çocuk biri eğitmenin yanarak öldüğü Adana olayı ile 4 partinin ortak mutabakatı ile komisyon kuruldu. Daha önce de Karaman'da istismar olayı için aynı yöntem izlenmişti.