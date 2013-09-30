Levent Tüzel: Paketi kınıyoruz

Hülya Karabağlı/ Ankara

İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paket için, “Esefle karşılıyoruz, kınıyoruz” dedi. Paketin fazlasıyla sert eleştiriyi hak ettiğini söyleyen Tüzel, “Demokratikleşme, çözüm, barış süreci ve diğer alandaki beklentilere yanıt vermediği ortada” dedi.

Demokratikleşme paketinin baraj kalabilir dayatması getirdiğini vurgulayan Tüzel’in değerlendirmeleri şöyle:

“Aslında ucube olan tarafı paketle bu işleri götürüyor olmak. Ülkedeki ayağa kalkmış milyonlar, demokrasi ve özgürlük isteyen tüm yurttaşların yanıt bulamadığı şey aslında burada. Örneğin anadilde eğitim bu kadar gerçeklik iken, toplum hazır iken hala özel okula havale etmek. Bir İtalyan, Fransız, Rum, Ermeni okulu gibi bu dillerin, halkların, kültürlerin buralarda yeşerebileceğini savunmak, öbür tarafta varın nefret suçlarını artırın, neye yarar. Ayrımcılık başta iktidar zihniyetinde var ki yurttaşların önemli bir kısmının insani hakkı olan anadilini bir yerlere havale ediyor. Bunu bir de reform olarak sunuyor.

76 milyonun ihtiyaçlarına yanıt verecek, herkese eşit, adil, güvenceli, demokratik, özgürlükçü bir yaklaşımdan öte AKP’nin yaklaşan seçimlere yönelik yatırımı, bir istismarı olarak gündeme getirilmesini esefle karşılıyorum. Eleştiriyorum, kınıyorum. Özgürlükler sadece Kürtler, Aleviler, için değil, kadınlar,öğrenciler için, ama en çok işçilerimiz için gerekli. Sendikal siyasi özgürlükler, örgütlenme hakkı rahat kullanılabilmeli.Toplantı ve gösteri hakkı, ifade ve örgütleme özgürlüğünün hayata geçiriliş biçimidir ve hiçbir surette sınırlama getirilmemesi gerekir

Kürtçe harflerin kullanımında cezai müeyyidenin kaldırılması, siyasi propagandada kullanılması zaten çoktan geride bırakılan, çok da esasa değinmeyen şeyler. Eğer barış, özgürlük ülkesi olacaksan paket çok çok geride kalmıştır. Bu bir parmak bal çalmaktır. Avuntu olarak önümüze geliyor.

Başbakan’ın meseleyi de demokrasiyi de sadece bir oy ve sandık ikilemine, denklemine sıkıştırmak istemesi başka türden saptırma. Biz demokrasiyi teneffüs etmek, solumak istiyoruz.