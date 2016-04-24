CHP milletvekili: Kilis'te valinin yaptığı güvenlik toplantısından çıkan çözüm "Abdestsiz dışarı çıkmayın" oldu!

Suriye’deki IŞİD bölgesinden atılan roket mermilerinin hedefi olan Kilis’te tedirgin olan halk, kenti terk etmeye başladı. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, roketlerin kentin merkezi noktalarına isabet ettiğini belirtti. “Her gün bomba düşüyor deniyor ama aslında Kilis’e resmen atış yapılıyor” dedi. Gökdağ, "Hükümet sanki Kilis'i gözden çıkarmış gibi, Kilis bu ülkenin toprakları değilmiş gibi izliyor. Geçen gün Vali önderliğinde yapılan güvenlik toplantısından çıkan çözüm ‘Abdestsiz dışarı çıkmayın' oldu" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye ile sınır ili olan Kilis'te son günlerde Suriye'den atılan füze saldırıları nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşından bu yana 50'ye yakın roket ve havan mermisinin isabet ettiği Kilis'te atılan füzelerin şehrin merkezine kadar gelmesi bölgede büyük paniğe neden olurken, halk çevre illere göç etmeye başladı.

CHP Milletvekili Mehmet Gökdağ, Kilis'in savaş halindeki bir ülkenin saldırıya uğradığı şehri haline geldiğini söyledi. Bombaların artık şehrin göbeğine düştüğü için halkın göç etmek zorunda kaldığını aktaran Gökdağ şunları anlattı: “Her gün bomba düşüyor deniyor ama aslında Kilis'e resmen atış yapılıyor. Hükümet sanki Kilis'i gözden çıkarmış gibi, Kilis bu ülkenin toprakları değilmiş gibi izliyor. Geçen gün Vali önderliğinde yapılan güvenlik toplantısından çıkan çözüm ‘Abdestsiz dışarı çıkmayın' oldu.

Böyle bir noktadayız. Şu anda şehrimizin göbeğine atış yapılıyor. Bombalar adliyenin,devlet hastanesinin, halin bulunduğu bölgelere atılıyor. Böyle kazara düşme olamaz.Kilis'te yurttaşlarımız güvende değil. Kuşatılmış ve saldırı altında bir yer gibi insanlarımız hayatını kaybediyor. İnsanlar can ve mal güvenliği olmadığı için şehirdengöç ediyor. Şehrin ekonomisi, resmen bitmiş durumda.”

Bölgede barış sağlanmalı

Kıdemli Emekli Albay Stratejist Mesut Ülker: Oradaki terör örgütleri, Türkiye'nin aldığı tedbirlere karşı, karşı tedbirler geliştiriyor. Karşı taraftan gelen saldırılara karşı teknik anlamda yapılacak müdahaleler sınırlı. Orada bir rahatsız edici bir durum var ama bunu okumak kolay değil. Türkiye hangi tedbiri alırsa alsın adam bir şekilde sınırın ötesinde kendi imkanları ve yetenekleriyle Türkiye'yi rahatsız etmeye çalışacak. Kilis, Türkiye'nin yumuşak karnı. Oradaki güçler Türkiye'yi devamlı olarak rahatsız ediyorlar. Çok sesgetirici bir durum. Acı bir şekilde ölümler var. Türkiye bu gibi saldırılara uzun bir süre maruz kalabilir. Önemli olan o bölgede barış ve huzur atmosferinin sağlanması.

5'i Suriye'li 15 kişi öldü

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden atılan roket mermilerin Kilis'e düşmesi, son dönemlerde yoğunlaştı. Özellikle son 2 haftada artış gösteren olaylarda 5'i Suriyeli olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşından bu yana yaşanan 16 olayda, 50'ye yakın roket ve havan mermisinin isabet ettiği Kilis'te 49 kişi ise yaralandı. Bu arada Kilis şehir merkezi dün yine Suriye'den ateşlenen 4 roket mermisinin hedefi oldu. 3'ü Devlet Hastanesi çevresine düşen roketlerden biri boş bir araziye isabet etti. Şans eseri olaylarda yaralanan olmazken, roketlerin ateşlendiği IŞİD denetiminde Bab bölgesi topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Sınıra yakın noktadaki köylerde,IŞİD ile muhalifler arasındaki çatışma sesleri Türkiye tarafından da duyulurken, bölgeden sık sık dumanlar yükseldi.

Öğretmen ve doktorlar Kilis'e gelmek istemiyor

CHP eski Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Kilis'e yapılan füzeli saldırıların temelamacını ülkeyi Suriye'de savaşa sokmak olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

UÇAK DAHİ KALDIRAMIYOR

“Katyuşa füzesi denilen bir silahla saldırı yapılıyor. Bu seyyar bir füze. Adam gidip bir yerden ateşliyor sonra oradan çekip gidiyor. Yeri dahi belli değil. Sadece IŞİD'de değil içinde bir çok terör örgütü var. Burada amaç Türkiye'den birilerini öldürmek değil amaçTürkiye'yi oraya sokmak. Ama şuanda bunun olması mümkün değil çünkü uçak dahi kaldıramıyor. Böyle bir noktadayken nasıl gibi bombalayacak? Rusya ile yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bizim uçaklarımız orada çok rahat hareket edemez.” Kilis'teki savaşhalinin korku ve paniğe nedeni olmasıyla aileler Gaziantep'e göç etmeye başladığını aktaran Mehmet Şeker tabloyu şöyle özetledi:

KORİDOR AÇILMALI

“Çünkü füzelerin kimin evine düşeceği belli değil. Yakınlarımız dahi Gaziantep'e yerleşmek istiyor. Çünkü insanlar sokakta çarşıda füze saldırılarıyla karşılaşabiliyor. Böyle bir yaşam mümkün değil. Bilindiği üzere olağan bir tayin dönemindeyiz. Özelliklehakim ve savcıların tayinlerinde Kilis'i seçen sıfır. Türkiye'de hiçbir savcı ve hakimKilis'e gitmek istemiyor. Hiçbir öğretmen doktor, Kilis'e gelmek istemiyor. Ben kendimdoktorum nasıl çoluğumu çocuğumu alıp orada hekimlik yapabilirim? Nasıl sağlıklı düşünebilirim? İnsanların böyle bir psikoloji içerisinde olması dahi, büyük problem. Burada bir an önce çözüm üretilmesi lazım. Rusya ile buzları eriterek bir hava koridorunun açılması ve ciddi operasyonlarının yapılması gerekiyor.

Emre'nin korktuğu şey başına geldi

Ö nceki gün Suriye tarafından atılan Katyuşa roketatar mermilerinin isabet etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mahmut Emre Arslan (14) için Yavuz Sultan Selim Cami'sinde tören düzenlendi.

YANIMDAN GEÇEN BOMBA…

Yakınlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanan Aslan'ın, geçen çarşambagünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu. Kente düşen bir roketmermisinin parçalarının fotoğrafını çekerek, “İşte benim yanımdan geçen bombaparçası, Allah'a şükür bizlere değmedi” diye yazan Aslan'ın, 2 gün sonra ise vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla ölümü herkesi ağlattı. Aslan'ın cenazesi kılınancenaze namazının ardından asri mezarlıktaki aile mezarlığına defnedildi.