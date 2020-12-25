CHP milletvekili Karabat’a şantajda bulunan 4 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a gizli kamera kaydıyla şantajda bulundukları belirtilen 4 şüpheli tutuklandı. Görüntüleri milletvekiline gönderen şüpheliler, önce 10 milyon TL, milletvekilinin şantajı kabul etmemesi üzerine de bu parayı 3 milyon TL'ye düşürdüğü öğrenildi.

İddiaya göre, Mali Müşavir, Dış Ticaret Uzmanı, Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı olan 46 yaşındaki Milletvekili Karabat seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanışmasıyla başladı. Kadının davet ettiği evde Milletvekili Karabat ile yakınlaşmasıyla şantaj süreci işletildi.

Üç kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Milletvekili Karabat’tan 10 milyon TL istedi. Karabat'ın şantajı kabul etmemesi üzerine 3 milyon TL'ye düşürdüğü belirtildi.

Şantajın devam etmesi üzerine milletvekili Özgür Karabat, adli makamlara şikayette bulundu. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden Kıbrıs'ta bulunan Cahit A. arama kararı sonrasında polis tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler de gözaltına alındı. Şüpheliler Cahit A., Aynur D.E., Erdoğan B. ve Ahmet A. sorgularının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sorgulanan 4 şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "şantaj" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği'nce sorguları yapılan 4 şüpheli tutuklandı. Mahkeme tutuklama gerekçesinde, "Şüpheli Erdoğan B'nin, şikâyetçi milletvekili üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla konuyu haberleştirmenin alt yapısını hazırladığı hususunda çeşitli delillerin olduğu, Erdoğan B.nin şikayetçiye şantaj içerikli mesajlar yolladığı, şikayetçi ile Aynur D'nin yakınlaşmasına dair fotoğrafları gönderdiği, para talep etme ve bu fillerden tüm şüphelilerin haberdar oldukları ve kaçma şüphesi nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği" belirtildi. (DHA)

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