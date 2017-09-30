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Yaşam

CHP Milletvekili Erdin Bircan ve eşi, trafik kazasında yaralandı

Bircan ve eşi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi

30 Eylül 2017 22:00

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve eşi Bahriye Bircan, Bulgaristan'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bircan ailesi, tatil için bulunduğu Bulgaristan'dan dönüş yolunda Türkiye'ye 3 kilometre kala Kapitan Andreevo köyünde trafik kazası geçirdi.

Bircan ailesine ilk müdahaleyi Bulgaristan'daki sağlık ekipleri yaparken, Bircan ve eşi daha sonra Edirne Sağlık Müdürlüğü Sınır Ötesi Sağlık Ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bircan ailesini hastanede ziyaret etti. Gürkan, milletvekili Bircan ve eşi Bahriye Bircan'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu doktorlardan öğrendiğini belirtti.

 

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