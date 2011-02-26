CHP Milletvekili Erbatur: Namus cinayetlerinde ceza indirimine son

T24- CHP Adana Milletvekili, TBMM Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Gaye Erbatur, Türk Ceza Kanunu’daki töre cinayetlerini düzenleyen ilgili maddesine "namus" tanımının da eklenmelisi gerektiğini söyledi. Böylece namus adınaa işlenen cinayetlerde ceza indiriminin son bulacağını belirten Erbatur, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da kadınlara şiddet uygulayan erkekler hakkında konuşmaları için çağrıda bulundu.

CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur, son dönemde peş peşe namus cinayetlerine kurban giden kadınları T24’e değerlendirdi.



Ceza yasasında 'namus' düzenlemesi





Türk Ceza Kanunu’nda yeni bir düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Erbatur, mevcut duruma dikkat çekerek, “ Ceza Yasası’nda ‘töre’ saikiyle işlenen cinayetler tek başına düzenleniyor. Cinayeti işleyen ceza indiriminden yararlanamıyor. Ancak, namus cinayetleri için böyle değil. Töre gibi ‘ağırlaştırılmış insan öldürme suçu’ olarak görülmüyor. İndirime gidilebiliyor. Bu nedenle açık bir kapı bırakmamak için TCK’nin töre cinayetlerini düzenleyen ilgili maddesine ‘töre’ ile birlikte ‘namus’ tanımı eklenmeli.”



Tek bir kadın vali yok





Kadınların karar mekanizmalarında olmadıklarını rakamlarla anlatan Erbatur’un çizdiği profil şöyle: Türkiye’de kadın vali yok. 10 tane kadın vali yardımcısı, 14 kaymakam var. 81 ilin sadece 70’inde kadın sığınma evi bulunuyor. Sığınma evlerinin önemli bölümünün kapasiteleri yetersiz.



Yüzde 95 şiddetini paylaşmıyor





CHP’li Erbatur, kadınların yüzde 95’inin şiddeti kimseyle paylaşmayarak içselleştirdiğine dikkat çekti. “Şiddete uğrayan kadın başına gelenlerin farkında. Neyle karşılaşacağını biliyor. Ancak, polise, jandarmaya gitseler de korunamadıkları son örneklerle otaya çıktı. Çünkü, erkek boşansa da ‘Bu benim namusumdur’ deyip öldürüyor.”



Toplumsal cinsiyet bütçesi





Kadınların şiddet, cinsel şiddet konusunda farkındalık düzeyinin çok yükseldiğini anlatan Erbatur, “ Bizim, toplumsal cinsiyet bütçesi yapmamız lazım. Ayrılacak bütçe, kadın ve erkek bilincini yükseltmeden sığınma evlerine kadar tüm yelpazede önemli adımlar attırır”



Cumhurbaşkanının duyarlılığı





Devletin zirvesinden çıkacak mesajların ve sözlerin kamuoyunda bir çok şeyi etkileyeceğini anlatan Erbatur, “Sayın cumhurbaşkanı, başbakanın şiddet uygulayan erkekler için söyleyeceği sözler bir çok şeyi değiştirir. Karar vericilerin kadın öldürülmelerini büyük bir sorun olarak görmeleri lazım. Bu konudaki duyarlılıklarına ihtiyaç var.”