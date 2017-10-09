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CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıl hapis cezası aldığı davada yeniden yargılanacak (1)

   Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, yeniden yargılanacak

09 Ekim 2017 18:57

 

 Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği suçlamasıyla yargılanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, yeniden yargılanacak. 
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan Enis Berberoğlu\'nun avukatları aracılığıyla yaptığı istinaf başvurusunu yerinde buldu. 2. Ceza Dairesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararının bozulmasına karar verdi. Berberoğlu tutuklu olarak yeniden yargılanacak. Kararda,  \"Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla ifşa öncesinde temin etme\" suçu yönünden değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

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