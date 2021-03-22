CHP milletvekili Emre: Perşembe ve cuma piyasalarda gerçekleşen olağandışı işlemler araştırılmalı

CHP milletvekili Zeynel Emre, Twitter’da yaptığı yorumda,Cuma gecesi Merkez Bankası’nda yaşanan başkan değişikliği öncesinde para ve hisse senedi piyasasında yaşanan hareketlere dikkat çekerek, “Perşembe ve cuma günü, hayatın olağan akışına aykırı şekilde döviz alan, açığa hisse satan kişilerin ve şirketlerin araştırılması için TBMM’de önerge vereceğim. Bakalım AKP buna evet diyecek mi?” diye sordu.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz perşembe yaptığı 200 baz puanlık faiz artırımı sonrasında para piyasalarında iyimser rüzgarlar esmiş, dolar 7.20 seviyesine gerilemişti. Dövizdeki iyimserliğe rağmen cuma günü Borsa İstanbul’da nedeni anlaşılmayan satışlar yaşanmış, BIST 100 Endeksi yüzde 1.48 düşerek günü 1.528 puandan tamamlamıştı. Uzmanlar, borsadaki düşüşü Merkez Bankası’ndaki değişimin önceden duyulmasına bağlamıştı…