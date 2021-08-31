CHP milletvekili Bulut, Bingöl’deki yangın bölgesinde: Buraya mutlaka uçak ihtiyacı var

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, orman yangınının çıktığı Bingöl Yayladere’den “Helikopterler müdahale ediyor ama mutlaka buraya uçak ihtiyacı var. Başka türlü bu yangını söndürmek mümkün değil. Şartlar çok zor” açıklamasını yaptı.

Bulut, “Burada rüzgârın etkisiyle yangın devam ediyor. Ormana devam ediyor. Bunun hemen arkasında köyler var. Korkumuz köylere doğru bu ateşin devam etmesi. Helikopterler müdahale ediyor ama mutlaka buraya uçak ihtiyacı var. Başka türlü bu yangını söndürmek mümkün değil. Görevli arkadaşlar olabildiğince söndürmeye çalışıyor ama şartlar çok zor.” ifadesini kullandı. (ANKA)