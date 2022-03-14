CHP Milletvekili Başarır: Cengiz İnşaat'a ihalesiz 98 milyon TL'lik proje verildi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Rize’de İyidere Lojistik Liman işini alan Cengiz İnşaat'a bu işe ilave olarak ihale yapılmadan Millet Bahçesi Kıyı Koruma Projesi’nin de verildiğini açıkladı. Başarır, “Böylece iktidar, ‘beşli çete’den biri olan Cengiz İnşaat’a 98 milyon lk bir kıyak daha yapmıştır” dedi.

Başarır, Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi işinin ihalesiz ve usulsüz bir şekilde Cengiz İnşaat’a verildiğini dille eleştirdi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2020’de 21/b kapsamında pazarlık usulü ile yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesi’nin, 1 milyar 370 milyon liraya Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı'na verildiğini hatırlattı. Başarır yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

“Rize Belediyesi, İyidere Lojistik Limanı’na 20 kilometre uzaklıktaki millet bahçesi ile ilişkili olan ‘Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi’nin yapımı işi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne 17 Haziran 2021 tarihinde talep yazısı yazmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 25 Haziran 2021 tarihli yazı ile Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projeleri işinin ‘Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’ bünyesinde ilave iş olarak yapılacağını bildirmiştir. Daha sonra bu kıyı koruma projeleri ‘İyidere Lojistik Limanı İnşaatı’ işine ilave olarak yapılması, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır.

Böylece Cengiz İnşaat’a ihalesiz bir şekilde Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi verilmiştir. İyidere Lojistik Limanı İnşaatı işinin sözleşme bedeli 1 milyar 370 milyon liraya yüzde 7,16 oranındaki artış ile 1 milyar 468 milyon liraya çıkarılmıştır. Böylece iktidar, beşli çeteden biri olan Cengiz İnşaat’a 98 milyon liralık bir kıyak daha yapmıştır. Bu 98 milyon liralık artış 2020 yılı birim fiyatları ile yapılmıştır. Ancak bu bedel 2022 birim fiyatları ile yapıldığında yaklaşık 250 milyon lirayı bulmaktadır.”

“AKP iktidarı kanun tanımazlığını bir kez daha gösterdi”

Başarır, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere, mal ve hizmet alımlarıyla ilgili yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş, sözleşmeye esas proje kapsamında olmalıdır. İki iş arasında bir bağlantı olması gerekir ki ancak bu çerçevede aynı yükleniciye ilave iş verilebilir. Aralarında 20 kilometre mesafe bulunan, bir lojistik liman işi ile millet bahçesine ait olan bir iş arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Bu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na çok açık bir şekilde aykırıdır. AKP iktidarı kanun tanımaz özelliğini burada da göstermiştir.”

“Mutlaka hesap sorulacaktır!”

Halkın parasını ‘beşli çete’ye peşkeş çekmekten bıkmayan iktidar, yine usulsüz bir şekilde ve yine Cengiz İnşaat’a iş vermiştir. Bu usulsüzlüğe sebep olanlardan, imza atanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. Kimsenin devletimizi babasının şirketi gibi yönetmeye hakkı yoktur. Danıştay’ın son kararında olduğu gibi 21/b ile yapılan bütün ihaleler geriye yönelik incelenecek ve yapılan usulsüzlükler cezasız kalmayacaktır.” (ANKA)