CHP Milletvekili Bakan'dan 'kaçırılan asker ve polis' sorusu

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, terör örgütleri tarafından kaçırıldığı belirtilen asker ve polisleri, soru önergesiyle yeniden TBMM gündemine taşıdı. CHP\'li Bakan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya \"Kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne yapıyorsunuz?\" diye sordu.

Milli Savunma ve İçişleri Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, terör örgütleri tarafından kaçırılan asker ve polislerin kurtarılmasıyla ilgili daha önce Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle verdiği iki soru önergesine halen yanıt alamadığını belirtti. Bakan, bu kez konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'ye \"Bakanlığınız bunca aydır akıbeti belirsiz ve teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne gibi çalışmalar yapmaktadır\" diye sordu.

CHP Milletvekili Bakan, kanser hastası annesini ziyaret etmek için görev yaptığı Rize\'den memleketi Malatya\'ya giderken 17 Eylül 2015 tarihinde teröristler tarafından kaçırılan astsubay Semih Özbey\'in babası Gürsel Özbey\'i de Malatya\'da ziyaret etti. Gürsel Özbey ile görüşen Bakan, terör örgütleri tarafından kaçırıldığı bilinen asker ve polislerin sayısının 28 olduğu iddialarına dikkat çekti. Terör örgütleri tarafından kaçırıldığı bilinen ve haklarında bilgi edinilemeyen asker ve polislerin kurtarılması için Hükümet\'e seslenen Bakan, şöyle dedi:

\"Terör örgütlerinin kaçırdığı bu vatan evlatlarının sağ salim evlerine dönmeleri, başta aileleri olmak üzere hepimiz için mutluluk kaynağı olacak. Öte yandan devlet, bir emirle ölüme giden, üniforması kefeni olan ülkesi için canını feda etmekten kaçınmayan asker ve polisine her durumda ve koşulda, elindeki her olanağı kullanmak suretiyle sahip çıkmak zorundadır. Eyy Hükümet göreve.\"

İKİ BAKANA SORDU

CHP Milletvekili Murat Bakan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya şu soruları yöneltti:

* Dünyanın birçok yerinde, 1 askeri veya 1 polisi kaçırıldığı andan itibaren tüm ülkeler sadece ulusal bazda değil uluslararası bazda seferber olmakta, kaçırılan askeri veya polisini kurtarmak için tüm imkanlarını ortaya koymaktayken, Bakanlığınız bunca aydır akıbeti belirsiz ve teröristlerce kaçırılan asker ve polislerimizin terör örgütlerinin elinden kurtarılması için ne gibi çalışmalar yapmaktadır? * Aradan bunca ay geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polislerin aileleriyle kavuşamamasının sebebi nedir? * Ailelerin yardım çağrılarına Bakanlığınız neden sessiz kalmaktadır? * 7 Haziran 2015 tarihinden bu yana kaç askerimiz, polisimiz, korucumuz ve sivil vatandaşımız terör örgütleri PKK ve IŞİD tarafından kaçırılmıştır? * Kaçı serbest bırakılmış, kaçından halen haber alınamamaktadır?

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