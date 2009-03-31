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Politika

CHP-MHP'den Obama'ya ret

Obama'nın muhalefet liderleriyle ortak bir görüşme yapmak istemesini Baykal ve Bahçeli redderken, DTP kabul etti.

31 Mart 2009 03:00

ABD Başkanı Obama, Türkiye ziyaretinde tüm muhalefet liderleri ile ortak bir görüşme yapmak istedi. Ancak CHP ile MHP, Obama'nın beklemediği şekilde cevap verip 'hayır' derken, DTP öneriye olumlu yaklaştı.


ABD Başkanı Obama, 5 Nisan Pazar günü Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de yoğun bir görüşme programı olacak Obama, muhalefet liderleri ile de görüşmek istedi.

TBMM Danışma Kurulunun bugünkü toplantısında, Meclis Başkanı Köksal Toptan'ın, Danışma Kurulu üyelerine, Obama'nın bu talebini ilettiği belirtildi.

Obama'nın, 6 Nisan Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etmeden önce 14.30-15.00 saatleri arasında siyasi parti liderleriyle görüşmek istediği kaydedildi.

Ancak Obama'nın yaptığı ortak görüşme teklifine MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ret cevabı geldi. CHP Lideri Deniz Baykal da görüşmenin toplu yapılmasına karşı çıktığını söyledi. Baykal, konuyla ilgili yaptığı konuşmada "Bizim isteğimiz bireysel görüşmek" dedi.

DTP ise, ABD Başkanı'nın teklifine olumlu yaklaştı ve ortak görüşmeyi kabul edececeğini açıkladı.

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