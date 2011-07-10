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Politika

CHP: MHP yüzünden daha az oy aldık

CHP MYK’nın PM’ye sunduğu raporda, çok sayıda seçmenin MHP’nin barajı aşamayacağı korkusuyla CHP yerine bu partiye oy verdiklerini ancak şimdi pişman oldukları belirtildi.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun Parti Meclisi’ne sunduğu raporda, çok sayıda seçmenin MHP’nin barajı aşamayacağı korkusuyla CHP yerine bu partiye oy verdiklerini ancak şimdi pişman oldukları belirtildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında seçim sonrasındaki ilk toplantısını yaptı. Seçim sonuçları iller bazında hazırlanan ayrıntılı raporlarla tek tek PM üyelerine anlatılırken, vatandaşlardan elektronik ortamda sosyal medya aracılığıyla gelen mesajlar da MYK raporuyla Parti Meclisi (PM) üyelerine iletildi. MYK raporundaki saptamalar şöyle:

-  Çok sayıda seçmen  MHP’nin barajı aşamayacağı korkusuyla CHP yerine MHP’ye oy verdiğini ancak pişman olduklarını iletti.

-  Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın tahliye edilmemeleriyle ilgili görüş belirten vatandaşlarımız, partimizden konuyla ilgili sert tepki verilmesini talep etmekte.

-  Yurttaşlarımız örgüt modelinin yenilenmesini talep ediyor. Milletvekilli çıkarılamayan illerde uzun süredir görevde bulunan kişiler değiştirilmeli, tüzük değişikliği çalışmaları hızlandırılmalı, performans kriterlerine geçilmeli.

-  Genel Başkan seçim çalışmalarındaki yoğun performansından dolayı yoğun destek alıyor. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay talebi konusunda alacağı her kararı desteklediğini bildiriyor.

-  Önceki seçimlerde partimize oy vermeyen yurttaşlarımız. 2011 seçimlerinde CHP’ye oy vermelerinin nedenini Genel Başkan ve  projeleri olduğunu belirtiyorlar.

-  Seçimlerinde partinin oyu 3 milyon 800 bin artması başarıdır. Bu oylar, önümüzdeki seçimde partinin oylarının artacağının işaretidir.


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