CHP merkezinde intihar girişimi

T24- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelen bir kişi 7'nci kattaki korkuluklardan sarkarak intihar girişiminde bulundu. Zekeriya Batmaz adlı vatandaş eski CHP Genel Sekreteri Adnan Kesin'in çabaları sonucu ikna olarak intihardan vazgeçti.

Kanal D'nin haberine göre CHP Genel Merkezi'ne öğle saatlerinde gelen 45 yaşındaki Zekeriya Batmaz, parti genel merkezinin 7'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Partililer Batmaz'ı inmeye ikna edemeyince olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Genel Merkeze gelen itfaiye ekipleri olası bir atlamaya karşın branda açarken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yaklaşık 20 dakika kendisini balkon demirlerinden aşağıya doğru sarkıtan Batmaz'ı ikna için polis ekipleri ve partililer seferber oldu.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın gelmesini isteyen Batmaz, CHP eski Genel Sekreteri Adnan Keskin'in gelmesiyle yumuşadı. Keskin ile kısa süre konuşan Batmaz sonra ikna olarak korkuluklardan indi. Keskin tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirilen Batmaz, parti binasına götürülürken içeriye de sağlık ekipleri girdi. Batmaz'ın sağlık durumunu kontrol eden ekipler daha sonra parti binasından ayrıldı. Polis ekipleri ifadesini almak üzere Batmaz'ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Batmaz ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ALACAKLARINI ALAMADIĞI İÇİN BUNALIMA GİRMİŞ

Erzurum'da oturan Batmaz'ın birçok yerde taşeronluk yaptığı ve bu işlerden alacağını alamadığı için bunalıma girdiği öğrenildi. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na da dilekçe ile alacaklarının tahsisi için başvurduğu öğrenilen Batmaz'ın CHP üyesi olduğu ve bir dönem CHP Erzurum İl Başkanlığı için aday olduğu da öğrenildi. Batmaz'ı ikna ederek indiren CHP eski Genel Sekreteri Adnan Keskin, Batmaz'ın çok iyi bir partili olduğunu belirterek, "Yılardır kendisini tanırım, hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir partili. Yaptığı işlerde alacaklarını tahsil edememiş. Bu nedenle sıkıntıya girmiş. Başvurduğu hiçbir yerde de cevap alamayınca sesini duyurmak için böyle bir girişimde bulunmuş. Kendisiyle konuştum, yıllardır tanışırız. İkna ettim ve aşağıya indi. Sıkıntıları konusunda kendisine yardımcı olacağız" dedi.

