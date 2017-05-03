CHP Merkez Yönetim Kurulu, Fikri Sağlar için disiplin soruşturması talep etti!

CHP Merkez Yönetim Kurulu, "Kılıçdaroğlu tek adam oldu, gemileri yaktık, olağanüstü kurultay yapılmalı" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

Toplantı sonrası Merkez Yürütme Kurulu'na ilişkin açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke yaptı.

Böke, Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi.

''Olağanüstü Kurultay gündemimizde yok"

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek" dedi.

Bingöl özetle şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıl içinde bizim olağan kongre takvimini ve ardından da Parti Meclisi'nin alacağı tarihte olağan kurultayımızı yapacağız. Bugün itibariyle olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Takvimimiz oldukça geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Bugünden itibaren olağan kongre takvimimiz başlatılmıştır. Olağanüstü kurultay tartışmasını başlatmak doğru değil. Olağanüstü kurultay bizim gündemimizde yok. Önümüzde resmi ve dini bayramlar var bunların hepsini göz önüne alarak planlamamızı öyle yaptık. Üyelerimizin örgütlerimizin sağlıklı kongre süreci geçirmeleri açısından zaman aralığını biraz açtık.''