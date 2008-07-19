CHP: Melen suyu kirli

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Düzce’den getirilen Melen Suyu’nda koli basili bulunduğunu ileri sürdü. Tekin, suyu analiz ettirdiklerini belirtip "Melen Suyu’nda koli basili ölçüsü 1000. Değil içmek yıkanmak bile tehlikeli" dedi.





İŞTE MELEN ÇAYI'NDAN SON GÖRÜNTÜLER...



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul’un ihtiyacını karşılamak için Düzce’den getirilen Melen Suyu’nun, kaynağında kanalizasyonla birleştiğini ileri sürdü. Tekin, CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği İstanbul’un Su Politikası Sempozyumu çerçevesinde yaptıkları Melen Suyu araştırmasında elde ettikleri sonuçları basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Melen Çayı’nın İstanbul’a su pompalanan kaynağından alınan suları ’Kuyu suyu’ diyerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı’nda analiz ettiklerini iddia eden Tekin, "Denize girilmemesi için koli basili sınırı 150. İstanbul’a içme suyu diye Melen’den getirilen sudaysa koli basili 1000. Değil içmek yıkanmak bile tehlikeli" diye konuştu. Düzce’nin kanalizasyon atıklarının yüzde 25 oranında arıtılıp Ömerli Barajı’na pompalandığının belirtildiği açıklamaya katılan Yardımcı Doçent Doktor Rüstem Pehlivan, her suyun olduğu gibi Melen suyunun da arıtılabileceğini ancak maliyetin artacağını belirtti.



Topbaş: Dünyanın en iyi suyu



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken İSKİ’nin dünyanın en iyi suyunu musluklara kadar getirdiğini söyledi. Topbaş "İSKİ her gün değişik noktalardan 300’e yakın numune alıyor, suda hiçbir problem yok" dedi. Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, Melen suyunun ham su olarak şehre verilmesinin söz konusu olmadığı dile getirilerek, suyun, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra şehre verildiği ve bununla ilgili su analiz sonuçlarının da internet sitesinden yayınlandığı aktarıldı. İSKİ yetkilileri "Melen Çayı’ndan İstanbul’a gelen su, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtıldıktan sonra şehir şebekesine veriliyor. İstanbul’da bulunan 11 adet son teknoloji ile donatılmış içmesuyu arıtma tesislerinde arıtılan sular uluslararası kriterleri sağlamaktadır" denildi.