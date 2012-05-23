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CHP Mehmet Ali Ağca ve Haluk Kırcı’yı darbe komisyonuna çağırıyor

CHP'li üyeler, Mehmet Ali Ağca ile Haluk Kırcı’nın Abdi İpekçi cinayetiyle ilgili olarak dinlemesi talebinde bulundu

23 Mayıs 2012 19:06

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca ile yedi TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler katliamı hükümlüsü Haluk Kırcı’nın komisyonda dinlenmesini önerdi. İki ülkücünün çağırılmasını değerlendiren İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, 12 Eylül darbesine giden yolda Abdi İpekçi cinayetinin önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti.

 

Milli Birlik Komitesi’nin iki ismi için karar alındı

 

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu toplandı. Dinlenecek isimler ve alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgiler değerlendirildi. Toplantı sonrasında açıklama yapan komisyon sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, 1960 ihtilalini gerçekleştiren iki subay olan Ahmet Er ve Numan Esin’in dinlenmesine karar verdiklerini söyledi. Kararın oy birliği ile alındığını söyleyen Şahin, bu kişilerin sağlık durumlarının uygun olmaması durumunda bulundukları yere giderek dinleme yapacaklarını vurguladı.

 

‘Demirel siyasi tarihimizin en önemli aktörü’

 

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in dinlenecek isimler listesinde yer aldığı hatırlatmasına, AKP’li Şahin, “Elbette ki, Demirel siyasi tarihimizin en önemli aktörlerinden birisi. 1960 ihtilalini, 71 muhtırasını, 80’i ve 28 Şubat’ı yaşayan tek insan. Her alt komisyonun uygun görmesi halinde Sayın Süleyman Demirel’in bilgisine, görgüsüne mutlaka ihtiyaç duyacaktır. Onu da mutlaka dinleyecektir diye düşünüyorum. Ama buna karar verecek olan alt komisyonlardır. Biz elbette bu dönemin bütün sürecini yaşayan bir cumhurbaşkanımızın mutlak surette dinleneceğini düşünüyorum” dedi.

 

‘Darbe mi bir daha asla’ sloganı

 

“Darbe mi bir daha asla” sloganıyla komisyonlar çalışacak. Alt komisyonlar,  dinlenecek isimleri netleştirerek üst komisyona gönderecek. Listenin 50 kişiyle sınırlı tutulması planlanıyor.

 

‘28 Şubat yargılama sürecine müdahale etmeyiz’

 

Komisyon sözcüsü İdris Şahin, gazetecilerin, 28 Şubat sürecinden tutuklu askerlere dikkat çekerek nasıl çalışma yapılacağına ilişkin soruya, “ Bizler Meclis Araştırma Komisyonu olarak yetki ve görevlerimiz Anayasa ve İçtüzükle sınırlı. Anayasanın ve İçtüzüğün bize verdiği yetki çerçevesinde hareket edeceğimize dair oluşturulmuş bir komisyonuz” yanıtı verdi. Gazeteciler, bu yanıt üzerine, “28 Şubat’ın incelenmeyeceği anlamına mı geliyor” diye sordu.  Şahin, “ Hayır, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Elbette 28 Şubat süreci enine boyuna, evveliyatı ve sonrasında topluma yaptığı etkiler itibariyle hepsi değerlendirilecek ve ayrıntılı incelecek. Ancak spesifik olarak yargıya intikal etmiş bir konu ve kişi hakkında da Anayasa nasıl bizi yasaklıyorsa, buna en başta yasama organı temsilcileri olarak bizlerin uyması gerekir. Yargı da millet adına karar veriyor, yasama organı da millet adına harekete diyor. Ancak bizim yasama organımızı 138. madde bağlamıştır. Dolayısıyla görülmekte olan bir davayla ilgili görüş beyan etmemizi kimse bizden beklemesin” karşılığını verdi.

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